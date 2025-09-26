O femeie a învins cancerul și a devenit antrenor de fitness

Sorina a transformat lupta cu cancerul într-o misiune de a ajuta alții prin sport.

De la sala de sport la patul de spital

Când cineva care a trăit mereu prin mișcare primește diagnosticul de cancer, totul se schimbă. Sorina, o femeie care și-a modelat corpul prin ani de disciplină și alimentație echilibrată, a primit această veste la începutul anului 2022. De aici a început o nouă etapă a vieții sale.

În decembrie 2021, un nodul descoperit întâmplător a dat startul unor luni de incertitudine. Medicii i-au recomandat să monitorizeze situația, însă, după șase luni, diagnosticul a fost clar: cancer. Sorina a ales să lupte cu determinare, bazându-se pe disciplina formată în ani de sport.

Decembrie 2021: descoperirea unui nodul

Ianuarie 2022: recomandare de monitorizare

Iunie 2022: confirmarea diagnosticului de cancer

Deși vestea a fost greu de acceptat, Sorina nu a renunțat nicio clipă la speranță. A privit fiecare zi ca pe o nouă provocare, hotărâtă să-și regăsească echilibrul chiar și în cele mai dificile momente.

Parcursul prin tratamente și redescoperirea motivației

La doar o săptămână după diagnostic, Sorina a ajuns la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din București, unde a fost supusă unei operații. Aici a întâlnit oameni care au ajutat-o nu doar medical, ci și sufletește. „Tănase, Mihai, Amalia, Ana Maria, Mariana… nu au fost simple nume pe halate albe, ci oameni care mi-au tratat și sufletul, nu doar boala”

Au urmat luni dificile de chimioterapie și radioterapie. Corpul părea că o trădează, însă Sorina a găsit putere în gândul că se va întoarce într-o zi la sala de sport. „Am realizat că toată această durere putea fi transformată. Că lupta mea putea deveni sursă de inspirație pentru alții. Atunci s-a născut visul meu de a deveni antrenor.”

O nouă perspectivă din spital

Pe patul de spital, Sorina și-a amintit cât de important era sportul pentru ea. A decis că, odată ce va fi sănătoasă, va folosi experiența trăită pentru a-i ajuta pe ceilalți. Ideea de a deveni antrenor de fitness a prins contur chiar în acele clipe de vulnerabilitate.

Sprijinul primit de la echipa medicală a fost esențial, iar fiecare zi petrecută în spital a întărit dorința Sorinei de a merge mai departe și de a se implica în viața celor din jur.

Drumul spre cariera de antrenor de fitness

În august 2023, după ce medicii i-au dat undă verde, Sorina s-a înscris la un curs de instructor fitness la Fitness Education School. Pentru ea, fiecare lecție a reprezentat un pas spre redobândirea încrederii în sine. „Fiecare noțiune de anatomie, fiecare principiu de antrenament, le simțeam direct în corpul meu. Erau mai mult decât teorie, erau povestea mea.”

Pe 20 august, a promovat examenul final. Diploma obținută nu a fost doar începutul unei noi cariere, ci și o declarație a propriei victorii asupra bolii. Sorina a demonstrat că se poate construi o nouă viață chiar și după un diagnostic atât de greu.

Din acel moment, a început să se dedice pregătirii altora și să împărtășească din experiența ei, devenind un exemplu de perseverență și motivație pentru cei din jur.

O antrenoare care inspiră prin exemplu personal

În iunie 2024, Sorina a început să lucreze la o sală de fitness și, în mai puțin de un an, a antrenat peste 60 de persoane. „Pentru mine, un antrenament este un dialog. Este despre a vedea lumina în ochii cuiva când reușește ceva ce părea imposibil. Este despre a asculta și a înțelege. Când aud pe cineva spunând nu mai pot, zâmbesc. Zâmbesc pentru că știu exact ce înseamnă acel sentiment, l-am trăit la cea mai mare intensitate. Și atunci le spun, prin exemplul meu, că pot. Că forța pe care o caută în exterior se află, de fapt, în interiorul lor.”

Experiența Sorinei a transformat-o într-un antrenor respectat și într-un model pentru cei care trec prin momente dificile. Fiecare persoană pe care o antrenează reprezintă o nouă poveste de succes, iar fiecare antrenament este o ocazie de a reda speranța celor care și-au pierdut-o.

Prin tot ceea ce face, Sorina arată că puterea de a merge mai departe există în fiecare dintre noi și că, uneori, cea mai mare victorie este să nu renunți.

Privind spre viitor cu încredere

Sorina își propune să organizeze ateliere dedicate supraviețuitorilor de cancer și să colaboreze cu centre de oncologie, pentru a demonstra că sportul poate fi o formă de terapie valoroasă. Când este întrebată dacă se teme de recidivă, răspunde simplu: „Sunt puternică, sunt aici”

Povestea Sorinei continuă cu fiecare persoană pe care o sprijină să-și depășească limitele. Fiecare antrenament este o nouă șansă de a arăta cât de mult contează să nu renunți, indiferent de obstacole.