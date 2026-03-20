O delegație formată din 20 de profesori și administratori de la prestigioasa Universitate din Pennsylvania a efectuat săptămâna trecută un tur al unor fabrici industriale și colegii comunitare din centrul și vestul statului. Scopul declarat a fost explorarea modului în care universitatea poate contribui la inovare și la dezvoltarea forței de muncă în sectoare cheie precum energia, robotica și științele vieții.

O vizită „care deschide ochii”

Grupul academic a vizitat locuri care, la prima vedere, par departe de sălile de curs. Printre acestea s-au numărat o oțelărie U.S. Steel din Braddock, Mill 19 (o fostă oțelărie transformată într-un centru de cercetare și dezvoltare) și o fabrică Shell Polymers. V-ați întrebat vreodată ce caută elita academică într-o oțelărie? Ei bine, răspunsul este legat de viitorul economic al întregului stat.

John Swartley, vicepreședinte asociat pentru cercetare, a descris experiența ca fiind una revelatoare. „A fost o experiență de deschidere a ochilor pentru mulți dintre noi,” a spus el. Iar Dawn Bonnell, vicepreședinte senior pentru cercetare, a fost la fel de impresionată de scara operațiunilor industriale: „Când vii aici și vezi amploarea, scara și tehnologia, este cu adevărat puternic.”

Recomandari Alertă pentru părinți – 90.000 de sticle de ibuprofen pentru copii, retrase de pe piață

„Nu putem face asta stând în Philadelphia”

Această inițiativă face parte dintr-un program mai amplu al universității, numit „Pennsylvania Imperative”, un cadru strategic menit să consolideze angajamentul Penn în întregul stat. universitatea vrea să iasă din bula academică. Vijay Kumar, decanul Penn Engineering, a subliniat necesitatea acestei abordări practice.

„Nu putem face asta stând în Philadelphia,” a declarat Kumar. El a explicat că vizita a fost esențială pentru a înțelege nevoile reale și oportunitățile din diverse regiuni. Stai puțin, cum vine asta? E simplu: cercetarea de laborator trebuie să se conecteze la realitatea industrială pentru a produce rezultate concrete și locuri de muncă.

Miza este uriașă.

Recomandari Universitatea din Danemarca oprește un studiu pe bebeluși considerat neetic

„Vrem să ne asigurăm că tot ceea ce facem în campusul nostru are un impact în întreaga regiune,” a adăugat Dawn Bonnell, subliniind viziunea pe termen lung a universității.

Conectarea punctelor de la cercetare la industrie

Dincolo de simple vizite, scopul final este crearea unor parteneriate durabile. Universitatea dorește să transforme cercetarea avansată în aplicații comerciale și să sprijine dezvoltarea unei forțe de muncă înalt calificate. E drept că sună ambițios, dar planurile sunt deja în mișcare.

Vijay Kumar a rezumat perfect obiectivul: „Ceea ce am văzut a fost o oportunitate de a conecta punctele.” Conectarea se referă la legătura dintre descoperirile academice și nevoile companiilor locale, fie că vorbim de roboți pentru fabrici sau de noi tehnologii în domeniul bio-producției. Un exemplu concret este hub-ul „Penn State Tech”, o investiție de 100 de milioane de dolari în bio-producție.

Recomandari Gala Art Production Fund a strâns 1 milion de dolari cu o tematică Chalet Chic

Impactul dincolo de campus

Percepția că universitățile de elită sunt izolate în orașele lor mari este exact ceea ce Penn încearcă să combată. Kathleen H. Anderson, director executiv la B. Franklin Technology Partners (o organizație care sprijină startup-urile tehnologice), a lăudat inițiativa.

„Este incredibil de important ca Penn să iasă din Philadelphia și să vadă restul statului,” a afirmat Anderson. Această deschidere este văzută ca un pas cheie pentru a asigura o dezvoltare economică echilibrată în întreaga Pennsylvania.

Iar viziunea finală este una de anvergură. John Swartley a concluzionat că speranța este „să creăm un coridor de inovare care să se întindă în tot statul.”