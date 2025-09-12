O alimentație plină de fast-food poate deteriora memoria rapid

Un studiu recent realizat pe șoareci arată că o alimentație bogată în grăsimi saturate poate perturba funcțiile creierului responsabile de memorie, iar efectele pot apărea în doar câteva zile.

Mulți oameni nu acordă suficientă atenție alimentației zilnice, însă cercetătorii de la Universitatea din Carolina de Nord au descoperit că produsele bogate în grăsimi saturate, precum burgerii, cartofii prăjiți sau prăjiturile, pot afecta memoria într-un timp foarte scurt. Acest fenomen a fost observat după doar câteva zile de consum regulat al acestor alimente.

Modul în care junk food-ul influențează creierul

Hipocampusul, zona creierului responsabilă de memorie și învățare, devine hiperactiv atunci când este expus la o dietă nesănătoasă. „Celulele creierului își pierd capacitatea de a regla consumul de glucoză, principala sursă de energie”, a explicat dr. Juan Song, profesor de farmacologie și coautor al studiului.

Testele efectuate pe șoareci au arătat că această hiperactivitate duce la o scădere a capacității de a forma noi amintiri. Acest lucru a fost observat după doar patru zile de alimentație bogată în grăsimi saturate. De asemenea, hiperactivitatea celulelor cerebrale a fost asociată anterior cu riscul de demență la oameni.

Rolul proteinei PKM2 în funcționarea creierului

Un alt aspect important este implicarea proteinei PKM2, care reglează modul în care celulele creierului folosesc energia. Când aportul de glucoză scade din cauza unei diete nesănătoase, PKM2 afectează echilibrul energetic, iar celulele devin hiperactive.

Impactul asupra consumatorilor

Mai mult de o treime dintre americani consumă zilnic junk food, potrivit datelor oficiale. În România, tendințele sunt asemănătoare, deși nu există statistici exacte. Consecințele pot fi semnificative:

– Declin cognitiv accelerat cu până la 12%, potrivit unor studii anterioare

– Creșterea riscului de boli cardiovasculare, accident vascular cerebral și cancer

– Legături posibile cu apariția timpurie a bolilor Parkinson și Alzheimer

Nu toate alimentele ultraprocesate sunt la fel de dăunătoare, însă majoritatea produselor populare, precum chipsurile sau sucurile carbogazoase, conțin cantități mari de grăsimi saturate, zahăr și sare.

Specialiștii recomandă reducerea consumului acestor produse și alegerea unor alternative mai naturale, pentru a proteja sănătatea creierului și a întregului organism.

Postul intermitent – o posibilă soluție

Studiul a testat și o metodă de a contracara efectele negative: postul intermitent. La șoarecii hrăniți cu grăsimi saturate, pauzele alimentare regulate au normalizat activitatea cerebrală în doar câteva zile. „Este surprinzător cum intervențiile simple la nivel alimentar pot repara aceste efecte”, a declarat dr. Song.

Totuși, cercetătorii subliniază că rezultatele nu sunt încă confirmate la oameni. Echipa continuă să studieze:

– Influența dietei bogate în grăsimi asupra undelor cerebrale

– Dacă postul intermitent poate preveni Alzheimer la persoanele cu risc metabolic

– Ritmul în care pot fi recuperate funcțiile cognitive afectate

Întrebări rămase și recomandări pentru viitor

Două întrebări importante rămân fără răspuns: care este cantitatea exactă de junk food ce devine periculoasă și care produse ar putea fi mai puțin dăunătoare. De exemplu, nu este clar dacă un burger preparat din ingrediente de calitate este mai puțin riscant decât unul de tip fast-food.

„Descoperirile noastre arată cât de importantă este o abordare holistică în medicină. Nu putem trata creierul separat de restul organismului”, a mai spus dr. Song. Până la noi descoperiri, reducerea alimentelor ultraprocesate și alegerea unor opțiuni naturale rămân cele mai sigure soluții pentru menținerea sănătății creierului și a corpului.



