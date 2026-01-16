O aerotermă turn cu încălzire rapidă, la preț redus cu 53%

Pe fondul scăderii temperaturilor și al creșterii costurilor la energie, aerotermele turn sunt prezentate de Mirror ca o soluție de încălzire cu costuri de funcționare reduse, capabile să încălzească o cameră în câteva minute. În acest sens, aeroterma Living And Home Tower Heater este disponibilă cu o reducere de 53% în cadrul campaniei de soldări a magazinului Debenhams.

Reducere substanțială pentru un model performant

Modelul Midea 30 Inch 2KW PTC, o aerotermă ceramică cu telecomandă, are prețul redus de la 80 de lire sterline la 38 de lire pe durata ofertei. Echipamentul folosește motoare duble DC și tehnologie de încălzire PTC, fiind proiectat să atingă o temperatură de 35°C în trei secunde. Spre deosebire de sistemele tradiționale, aparatul generează și distribuie aer cald, în loc să ardă elemente, pentru o funcționare silențioasă și o dispersie uniformă a căldurii.

Dispozitivul are un scut termic de 30 de inci și o oscilație orizontală de 75 de grade, oferind o rază de acțiune cu 10% mai mare decât alte modele. Pentru eficiență energetică, aeroterma include trei setări (ridicată, scăzută, doar ventilator) și un termostat reglabil între 5 și 35°C. Modul ECO ajustează automat puterea în funcție de temperatura camerei pentru a reduce consumul de energie.

Funcții de siguranță și confort în utilizare

Funcțiile de siguranță includ protecție la supraîncălzire și la răsturnare, iar carcasa este fabricată din material ignifug de grad V0. Aparatul se oprește automat după 12 ore de inactivitate. Pentru confortul utilizatorului, aeroterma dispune de un temporizator de 24 de ore, butoane tactile LED și telecomandă. Afișajul se stinge automat după 60 de secunde, iar nivelul de zgomot în timpul funcționării este de 34dB.

Recenziile clienților confirmă eficiența

Pe site-ul Debenhams, produsul are o recenzie de 5 stele, un client scriind: „Ușor de utilizat și încălzește spațiul super rapid. Păstrează căldura chiar și atunci când ușa este deschisă!”. Același model este listat pe Amazon la prețul de 49,99 lire sterline, unde a primit mai multe evaluări. Un cumpărător a comentat: „Folosesc acest încălzitor în căsuța noastră de vară din lemn de 4x5m de câteva săptămâni și a fost grozav până acum. Încălzește locul în aproximativ cinci minute, ceea ce sincer m-a surprins. Controlul temperaturii este util și pare precis, deși voi avea nevoie de mai mult timp pentru a vedea dacă modul ECO economisește cu adevărat energie. Funcționează silențios, distribuie căldura uniform și pare sigur de utilizat, chiar și într-o cabină de lemn. Telecomanda este un colac de salvare pentru nopțile petrecute acolo. Nimeni nu trebuie să se dea jos din pat pentru a-l porni sau opri. Per total, foarte mulțumit până acum și sper să rămână eficient pe termen lung.”

Un alt client a menționat un inconvenient legat de zgomot: „O aerotermă portabilă, o voi folosi pe măsură ce vine iarna, iar dormitorul meu este înghețat de aer rece. Este destul de ușoară și robustă și face o treabă bună încălzind camera în doar câteva minute, o poți roti și mișca aerul cald la stânga și la dreapta pentru a te asigura că nu bate doar într-o singură direcție. Vine cu o telecomandă, ceea ce este un bonus când mi-e prea lene să o opresc sau să o pornesc. Totuși, zgomotul nu este prea puternic, dar nici silențios de aproape, dar nu mă deranjează. Suflă și aer rece, ceea ce este minunat, o pot folosi în timpul verii.” Un al treilea utilizator a apreciat designul compact: „Folosesc această aerotermă turn Midea de o săptămână și mi-a schimbat complet părerea despre încălzitoarele de spațiu. Încălzitorul meu anterior era o cutie pătrată, voluminoasă, un real pericol de împiedicare și ocupa atât de mult spațiu pe podea în dormitorul meu. Motivul principal pentru care am ales-o pe aceasta a fost designul său subțire, de tip turn, și nu m-a dezamăgit. Se potrivește perfect într-un colț lângă biroul meu și este mult mai puțin intruzivă.” Acesta a adăugat: „În ciuda profilului său subțire, este incredibil de puternică. Setarea de 2000W îmi încălzește dormitorul de dimensiuni medii în doar câteva minute. Îmi plac cele trei setări diferite de căldură și ventilator, iar termostatul digital îmi permite să mențin o temperatură perfectă și constantă. Telecomanda este un bonus fantastic – a putea ajusta totul din pat este un lux de care nu știam că am nevoie. Temporizatorul de 24 de ore este, de asemenea, excelent pentru a o porni înainte să mă trezesc.”

O alternativă pentru un buget mai mare

O altă opțiune este modelul 5000 Series Smart Tower Ceramic Heater de la Philips. Produsul este redus de la 99,99 de lire sterline la 69,99 de lire sterline, reprezentând o alternativă cu un preț superior pentru cei interesați de soluții de încălzire.