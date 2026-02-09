10 februarie , 2026

Nuntă după 2 săptămâni: Prietena care a numit-o nebună e cu ea în luna de miere

Ce prietenie în showbizul britanic! Kerry Katona a zis că e „absolut nebună”. De ce? Pentru că prietena ei, Katie Price, s-a măritat cu un tip pe care-l știa de doar două săptămâni. O nebunie. Dar apoi, Kerry a întors-o la 180 de grade. Acum sunt amândouă în Dubai. Se relaxează. Chiar în luna de miere a lui Katie, scrie Mirror.

La 47 de ani, Katie Price a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. Luna trecută a venit bomba: s-a căsătorit. Mirele? Omul de afaceri Lee Andrews, pe care l-a găsit pe Instagram. Ziarul britanic Mirror, care a stat cu ochii pe ei, scrie că totul s-a legat în Dubai și nunta a urmat într-un ritm amețitor. Vestea a șocat-o până și pe Kerry Katona, prietena ei de-o viață, care și-a vărsat public oful.

A numit-o „nebună”, dar acum stau la plajă împreună

Kerry Katona, 45 de ani și mamă a cinci copii, a fost șocată. Pur și simplu. În rubrica ei din revista new!, a spus lucrurilor pe nume. A zis despre prietena ei că e „absolut nebună” pentru ce-a făcut. „Ca prietenă a lui Katie, o iubesc și o susțin indiferent ce face – dar este absolut nebună”, a scris Kerry săptămâna trecută. A recunoscut că ea n-ar fi putut face un pas atât de uriaș, atât de repede. „Kate vrea doar să fie iubită. Dar, pentru mine, nu m-aș fi căsătorit. Când voi fi cerută în căsătorie, vreau să mă asigur că este pentru totdeauna.”

Ironia sorții…

Întorsătură de situație ca-n filme. Criticile? Uitate. Katie și Lee, proaspeții miri, au făcut o invitație surpriză. I-au chemat pe Kerry și pe noul ei iubit, Paulo Margaglione, să vină cu ei în Dubai. Să sărbătorească „luna de miere” împreună. Imaginile recente confirmă totul: cele două cupluri se distrează pe cinste. Katie, într-un bikini portocaliu minuscul, și Kerry pozează una lângă alta, lăsând în urmă orice ceartă sub soarele arzător din Emirate.

Cine e mirele? Un „Richard Gere” de pe Instagram

Fanii au încremenit. Faimosul fotomodel a anunțat că s-a măritat cu un tip misterios. Cum? Printr-o fotografie dintr-un hotel de lux din Dubai. Se vedea o cameră cu piscină interioară, jacuzzi și petale de trandafiri pe jos. Mesajul era clar: „Vrei să te măriți cu mine, Katie?”.

Katie era în al nouălea cer. A spus că și-a găsit propriul „Richard Gere”, o trimitere directă la filmul „Pretty Woman”. O poveste ca-n basme. Asta dacă treci cu vederea un detaliu. Unul destul de serios, de fapt.

O inimă frântă lăsată în urmă

Nunta a venit la doar 11 zile după ce Katie Price confirmase despărțirea de fostul. De JJ Slater. Surse din preajma lui spun că bărbatul e devastat. A rămas cu inima frântă după anunțul neașteptat. Viteza cu care Katie a sărit dintr-o relație în alta, direct la altar, a ridicat multe sprâncene. Dragoste la prima vedere? O decizie de moment? Greu de zis.

Katie Price se apără: „Știu ce fac. Sunt o femeie matură

Katie știa că lumea vorbește, așa că a decis să răspundă valului de critici. Direct, pe canalul ei de YouTube. În timp ce-și făcea bagajele gigantice pentru a zbura înapoi în Dubai, a pus punctul pe i. „Vreau ca toată lumea să știe un lucru: sunt o femeie matură. Voi împlini 48 de ani anul acesta, nu sunt o puștoaică. Am învățat multe în ultimii ani, prin terapie și învățând să mă iubesc pe mine însămi”, a spus ea. „Deci nu sunt proastă, știu ce fac și dacă sunt fericită, asta e tot ce contează.”

A ținut să sublinieze că fericirea ei e pe bune, iar presa doar inventează. „La sfârșitul zilei, nimeni nu știe ce știu eu. Sunt foarte fericită și asta contează. Atât de fericită încât mă întorc în Dubai pentru weekend. Abia aștept.”

