Numele tău pe Lună? NASA te invită în misiunea Artemis II

Ai visat vreodată să ajungi în spațiu? Acum poți. Doar simbolic, dar tot e ceva. NASA le oferă tuturor pământenilor o șansă unică: să-și trimită numele pe Lună cu misiunea Artemis II. Da, ai citit bine. Nu e nicio glumă.

Campania se numește „Send Your Name with Artemis II” și e deschisă oricui până pe 21 ianuarie. Ce se întâmplă de fapt? NASA va aduna toate numele pe un card de memorie. Acel card va zbura efectiv în jurul Lunii, alături de echipaj. Un suvenir destul de special, nu-i așa?

Cum ajungi virtual pe Lună? E mai simplu decât crezi

Uită de costume spațiale sau antrenamente. N-ai nevoie de ele. Totul e online și, cel mai important, gratuit. Intri pe site-ul oficial NASA și completezi un formular scurt: nume, email, câteva date. Gata. La final, primești un „permis de îmbarcare” digital. O amintire simpatică de păstrat.

Ține minte data: 21 ianuarie. E ultima zi. Nu amâna.

Ce este, de fapt, misiunea Artemis II?

Artemis II nu e o misiune oarecare. E un moment istoric. Va fi prima dată în peste 50 de ani când un echipaj uman va orbita Luna. Patru astronauți – trei americani și un canadian – vor pleca la bordul navei, cu lansarea programată pentru aprilie 2026. Misiunea lor durează cam 10 zile, timp în care vor testa toate sistemele navei, vor zbura pe deasupra feței nevăzute a Lunii și apoi se vor întoarce acasă. E un test cheie, absolut necesar înainte ca omul să pășească din nou pe suprafața lunară.

Nu e prima oară când NASA ne invită în spațiu

Să-ți trimiți numele în spațiu nu e o idee nouă pentru NASA. Chiar deloc. Misiunea Artemis I a strâns milioane de nume care au zburat cu nava Orion și s-au întors pe Pământ. Au mai fost și alte campanii, precum „Message in a Bottle” pentru Europa Clipper sau „Send Your Name to Mars” cu roverul Perseverance. O simplă coincidență? Puțin probabil. Agenția spațială americană știe exact cum să capteze imaginația publicului.

De ce să te înscrii? E mai mult decât un gest simbolic

Poate pare doar un gest simbolic. Și, în parte, chiar este. Dar pentru mulți, șansa de a-și lăsa o „amprentă personală” într-un moment istoric înseamnă enorm. E o conexiune directă cu explorarea spațiului. E o metodă prin care NASA stârnește interesul pentru știință și tehnologie, unul dintre obiectivele de bază ale întregului program Artemis.

Acum e șansa ta. Trimite-ți numele spre Lună. Cine știe? Poate într-o zi vei ajunge și tu acolo, cu adevărat.