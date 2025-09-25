Numărul de decese provocate de cancer ar putea să crească cu 75% în următorii 25 de ani

Un studiu publicat în Lancet estimează că peste 18 milioane de persoane ar putea muri anual de cancer până în 2050, iar țările cu venituri mici vor fi cele mai afectate.

Rezultatele studiului

O analiză recentă a datelor din 204 țări arată o perspectivă îngrijorătoare: numărul anual de decese cauzate de cancer ar putea ajunge la 18,6 milioane până în 2050. Aceasta reprezintă o creștere de aproape 75% față de nivelurile actuale. Cum se explică această creștere?

Principalii factori sunt creșterea populației globale și îmbătrânirea acesteia. Pe măsură ce oamenii trăiesc mai mult, riscul de a dezvolta boli cronice, inclusiv cancer, crește. Proiecțiile arată că numărul cazurilor noi de cancer ar putea depăși 30 de milioane anual până în 2050.

10,4 milioane de decese din cauza cancerului în 2023

46% dintre decesele la bărbați sunt legate de factori prevenibili, cum ar fi fumatul și alimentația nesănătoasă

36% dintre decesele la femei sunt legate de cauze care pot fi evitate

Aceste date subliniază nevoia urgentă de acțiuni preventive și de îmbunătățire a accesului la tratamente eficiente.

Țările cu venituri mici, cele mai expuse riscului

Cele mai mari creșteri ale numărului de cazuri și decese se vor înregistra în țările cu venituri mici și medii. Acestea vor reprezenta peste jumătate dintre cazurile noi și două treimi dintre decesele cauzate de cancer până în 2050. Sistemele de sănătate din aceste țări se confruntă cu lipsa resurselor necesare pentru prevenție și tratament eficient.

Meghnath Dhimal de la Consiliul de Cercetare în Sănătate din Nepal, coautor al studiului, avertizează: „un dezastru iminent”. El subliniază că intervențiile simple, cum ar fi vaccinarea împotriva HPV sau restricțiile privind produsele din tutun, ar putea salva milioane de vieți.

Principalii factori de risc modificabili

Studiul identifică 44 de cauze prevenibile care contribuie la 40% dintre decesele prin cancer. Printre acestea se numără fumatul, poluarea aerului, obezitatea și anumite infecții. La bărbați, alcoolul și riscurile profesionale sunt responsabile pentru 46% dintre decese. La femei, principalele pericole sunt fumatul, relațiile sexuale nesigure și nivelul crescut al zahărului din sânge.

Fumatul

Consumul de alcool

Alimentația nesănătoasă

Poluarea aerului

Obezitatea

Infecțiile

Aceste riscuri pot fi reduse prin campanii de informare, politici de sănătate publică și acces mai bun la servicii medicale de bază.

Ce măsuri pot fi luate

Cercetătorii spun că reducerea factorilor de risc ar putea preveni milioane de cazuri de cancer și ar salva multe vieți. „Există intervenții eficiente din punct de vedere al costurilor pentru cancer în țări aflate în toate stadiile de dezvoltare.” afirmă Meghnath Dhimal. Dar la ce se referă aceste intervenții?

Pentru țările cu venituri mici, este esențial accesul la diagnostic rapid și la tratamente de bază. De exemplu, screeningul pentru cancerul de col uterin și educația privind vaccinarea pot face diferența. În țările dezvoltate, reducerea consumului de carne procesată și promovarea activității fizice pot avea un impact semnificativ.

Investiții în centre de diagnostic

Campanii împotriva fumatului

Reglementări stricte privind poluarea aerului

Promovarea vaccinării și a screeningului

Este important de menționat că ratele de deces au scăzut în țările bogate datorită progreselor medicale și a politicilor eficiente de prevenție. Totuși, aceste progrese ar putea fi pierdute dacă nu se iau măsuri la nivel global.

Privind spre viitor

Raportul a analizat date din perioada 1990-2023 pentru a face estimări până în 2050. Concluziile sunt clare: fără acțiuni rapide și eficiente, povara cancerului va continua să crească la nivel mondial. Există însă speranță dacă guvernele și comunitățile vor acționa la timp.

„Există oportunități enorme pentru ca țările să abordeze acești factori de risc, ceea ce ar putea preveni cazuri de cancer și ar salva vieți.” spun autorii raportului. Viitorul depinde de măsurile pe care le vom lua acum, pentru că timpul este esențial în lupta împotriva cancerului.



Sursa: Aici