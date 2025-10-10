Nuanțe de brun pentru unghii, preferatele toamnei

De la manichiuri simple la modele complexe, brunul devine alegerea principală a sezonului rece, inspirându-se din preferințele vedetelor și din tendințele de pe rețelele sociale.

De ce unghiile în nuanțe de ciocolată sunt atât de căutate

Nu există reguli stricte când vine vorba de culorile potrivite pentru unghii în funcție de anotimp, dar unele nuanțe devin mai populare atunci când temperaturile scad. Dacă vara este asociată cu roșul intens, toamna aduce în prim-plan brunul profund, care transmite căldură și rafinament. „Niciun lac nu captează energia primăverii ca brunul ciocolatiu”, se menționează în articol. Totuși, nu este vorba doar de o singură nuanță, ci de o paletă largă, de la efecte metalice la combinații cu caramel.

Vedetele au adoptat deja această tendință. Khloé Kardashian a ales o manichiură brun intens, iar Jennifer Lopez a fost surprinsă cu un lac în nuanță „prăjită”. Pe Instagram, designurile inspirate din carapacea de broască țestoasă sau din espresso câștigă tot mai multă popularitate.

15 variații de brun sunt prezente în tendințe, de la micro french la modele 3D.

sunt prezente în tendințe, de la micro french la modele 3D. Ușor de realizat: multe modele pot fi create acasă cu ajutorul stick-on-urilor sau a lacurilor cu efect magnetic.

Trei categorii principale care definesc stilul

1. Brunul clasic și reinterpretările sale

Nuanța clasică, aplicată uniform pe întreaga unghie, rămâne preferata multora. „Este șansa de a experimenta cu forma unghiilor”, se recomandă. Pentru cei care doresc ceva diferit, variantele cu sclipici sau cu un strat cromat aduc un plus de originalitate fără a fi prea stridente.

2. Modele cu accente artistice

Modelul „coajă de broască țestoasă” a devenit popular datorită versatilității sale. Poate fi aplicat doar pe vârfuri sau combinat cu elemente geometrice. Un alt trend apreciat este efectul „ochi de pisică”, care oferă un aspect lucios și sofisticat.

3. Tehnici inovatoare pentru cei care vor să experimenteze

Aplicațiile 3D, amestecul de tonuri (caramel cu espresso) sau manichiurile glazurate sunt preferate de cei care doresc ca unghiile să devină adevărate accesorii. „Tot ce ai nevoie este lipici și accesorii cumpărate online”, explică unul dintre tutorialele populare.

Cum poate fi personalizată această tendință

Pentru unghiile scurte, micro french-ul în nuanțe de brun oferă un aspect elegant și discret. Cei care preferă culorile deschise pot alege caramel sau „ciocolată fierbinte”, variante luminoase potrivite pentru sezonul rece.

Modelele mixte oferă libertate de exprimare. Poți combina motive de Halloween pe un deget și accente metalice pe altul, așa cum se vede tot mai des pe rețelele sociale. „Cheia este să nu te limitezi la un singur model”, spun specialiștii în manichiură.

Recomandare pentru începători : stick-on-uri cu model de carapace sau dungi simple.

: stick-on-uri cu model de carapace sau dungi simple. Pentru cei experimentați: efecte magnetice sau aplicații 3D cu accesorii speciale pentru nail art.

Tendințele pentru următoarele luni

Brunul profund pare să rămână în topul preferințelor. Modelele glazurate, inspirate de aspectul „gogoșii glazurate”, continuă să fie la modă, însă acum predomină nuanțele calde de cacao. Reflexele metalice aurii sau de cupru sunt înlocuite treptat de tonuri metalice de cafea.

Indiferent de varianta aleasă, unghiile în nuanțe de ciocolată continuă să fie un simbol al toamnei, la fel de recunoscute precum puloverele largi sau băuturile cu dovleac.