Nu strângi după câine? Amenda de 100 de lire te așteaptă

Ieși cu câinele în parc. O plimbare normală. Dar se poate termina cu o gaură de 100 de lire în buget. Pare o glumă? Nu e deloc. Dacă nu strângi după animalul tău, pregătește-te să plătești. În Regatul Unit, cu cei aproape 13 milioane de câini ai săi, responsabilitatea stăpânului e totul, iar autoritățile, citând Mirror, aplică legea cu o mână de fier când vine vorba de curățenia publică.

De ce contează atât de mult să cureți?

Nu e doar o chestiune de aspect. E mult mai serios. Keep Britain Tidy o spune clar: „Mizeria lăsată de câini – fie că este împrăștiată sau în pungă – este ofensatoare, dezgustătoare și un potențial pericol pentru sănătate”. Gândește-te la toxocariasis. O infecție urâtă transmisă prin excrementele de câine care poate cauza amețeli, greață, astm, ba chiar și orbire sau convulsii. Mai bine cureți, nu?

Cum te lovește amenda la buzunar?

Sistemul e direct. Ești în Anglia sau Țara Galilor și nu cureți? Pac, 100 de lire amendă pe loc. Simplu. Aceste sancțiuni vin prin intermediul Public Spaces Protection Orders (PSPOs), care au înlocuit vechile Dog Control Orders (DCOs) și impun reguli clare, de la obligația de a strânge mizeria până la a avea pungi la tine. Iar dacă ignori un PSPO și cazul ajunge în instanță, amenda poate exploda până la 1.000 de lire. Sună scump?

Unde sunt valabile aceste reguli?

Consiliile locale au datoria să te informeze. Trebuie să știi unde se aplică un PSPO. Vezi un parc unde câinii sunt interziși? Ar trebui să existe un indicator clar acolo. Când un consiliu vrea să introducă un nou PSPO, e obligat să pună anunțuri pe site-ul propriu și să afișeze informații direct în zona vizată. Așa că ai de unde să afli.

Și dacă vezi pe altcineva că încalcă regula?

Nu sta deoparte. Dacă vezi un proprietar care își ignoră obligațiile, poți raporta incidentul la consiliul local. Până la urmă, un oraș curat depinde de fiecare dintre noi. Câinii sunt grozavi, nimeni nu zice nu. Dar curățenia e sfântă. Un gest mărunt, o pungă folosită, face o diferență imensă pentru spațiul pe care îl împărțim cu toții.

