Peste 300 de milioane de oameni din întreaga lume sărbătoresc Nowruz, Anul Nou Persan, însă pentru iranieni, anul acesta, festivitățile sunt umbrite de o criză economică profundă și de un climat de teamă. Inflația oficială a atins pragul de 40%, iar realitatea din piețe este, se pare, și mai dură, transformând o sărbătoare a renașterii într-un moment de reflecție sumbră.

Prețuri exorbitante și mese goale

Tradițional, Nowruz este un prilej de bucurie, cu mese îmbelșugate și haine noi. Numai că anul acesta, lucrurile stau complet diferit. Prețurile au explodat, iar puterea de cumpărare a scăzut dramatic.

Shirin, o femeie de 45 de ani din Teheran, descrie perfect situația. „Cumpărăm doar strictul necesar. Nu mai cumpărăm haine noi, nuci sau dulciuri de Nowruz”, spune ea. Sentimentul ei este împărtășit de mulți, adăugând o dimensiune politică și umanitară dezamăgirii: „Nu există niciun motiv de sărbătoare. Cum putem sărbători când oamenii din țara noastră suferă, când oamenii din Gaza sunt uciși?”

Recomandari Nowruz 2026 vine cu noi explicații pentru Anul Nou Persan

Frică și lipsă de speranță

Dincolo de problemele economice, atmosfera generală este una apăsătoare. V-ați gândit vreodată cum e să sărbătorești când nu ai nicio speranță pentru viitor? Reza, un tânăr de 30 de ani, tot din Teheran, confirmă acest sentiment de deznădejde.

„Oamenii sunt triști. Sunt îngrijorați de viitor… Nu există nicio speranță.”

Această stare de spirit vine pe fondul represiunii dure care a urmat protestelor masive „Femeie, Viață, Libertate” și este accentuată de o neîncredere tot mai mare în clasa politică, vizibilă și prin prezența extrem de scăzută la vot la recentele alegeri.

Recomandari Mușcăturile de câini au explodat cu 400% într-un singur cartier din San Francisco

Un regim mai represiv ca niciodată

Și analiștii internaționali văd un tablou sumbru. Ali Vaez, directorul Proiectului Iran în cadrul International Crisis Group (o organizație non-guvernamentală), nu se ferește de cuvinte și oferă o perspectivă tranșantă asupra situației actuale din țară.

„Regimul este mai represiv ca niciodată, economia este în ruine, iar tensiunile sociale sunt la un nivel maxim”, a declarat Vaez. El explică faptul că teama guvernului de o nouă revoltă populară (similară celei din 2022) a dus la înăsprirea controlului, iar conflictul regional, în special războiul din Gaza, a adăugat un nou strat de complexitate și teamă.

Simboluri modeste și un singur vis

În ciuda tuturor greutăților, unii iranieni încearcă, totuși, să păstreze o fărâmă din spiritul sărbătorii. E drept că adaptarea este cuvântul de ordine. Maryam, o tânără de 28 de ani din Shiraz, a decis să nu renunțe complet la tradiție, ci să o facă mai modestă. „Anul acesta, masa noastră Haft-sin va fi mai mică. Vom folosi ceea ce avem deja acasă”, explică ea, referindu-se la aranjamentul tradițional cu șapte elemente simbolice.

Recomandari Program de 10.000 dolari pentru case blocat cu 122.000 de cereri în Florida

Iar când vine vorba de dorințe pentru noul an, acestea nu mai sunt despre prosperitate materială. Visul este acum mult mai profund și mai simplu. Maryam îl rezumă perfect: „Vrem doar pace și libertate. Acesta este cel mai mare vis al nostru pentru noul an.”