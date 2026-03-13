PepsiCo a anunțat lansarea unei noi arome pentru băutura sa răcoritoare Starry, un suc mov intens cu gust de struguri, denumit oficial Starry Midnight Grape. Marea surpriză este însă strategia de distribuție: produsul va fi disponibil, pentru început, exclusiv în rețeaua de magazine de proximitate 7-Eleven din Statele Unite, începând cu 15 iulie.

Ce gust are, pe bune, noul Starry?

Dacă vă așteptați la un simplu suc de struguri, s-ar putea să fiți surprinși. Noul produs este descris ca având o aromă îndrăzneață de struguri negri, completată de notele clasice de lămâie și lime specifice brandului Starry. Danny Palumbo, scriitor la publicația de specialitate Sporked, a avut ocazia să-l guste în avanpremieră și a oferit primele impresii. „Este dulce, dar nu exagerat, și are o aciditate plăcută de la citrice care taie din dulceața strugurilor. Este o combinație surprinzător de reușită”, a declarat acesta.

Iar descrierea sa nu se oprește aici. „Gândește-te la o bomboană gumată cu struguri, dar sub formă de suc. E genul de băutură pe care o bei foarte rece, într-o zi de vară”, a adăugat Palumbo. pare a fi o alternativă mai complexă la clasicele sucuri cu aromă de struguri.

Recomandari Lifx lansează oglinzi inteligente și întrerupător dimmer de 30$

O strategie de marketing calculată

V-ați întrebat vreodată de ce unele produse apar doar într-un singur loc? Ei bine, nu e o întâmplare. Lansarea exclusivă în rețeaua 7-Eleven (o rețea de magazine de proximitate extrem de populară în SUA) este o mișcare de marketing deliberată.

Compania mizează pe o strategie de exclusivitate pentru a genera un val de interes inițial, o tactică folosită nu de puține ori în industria băuturilor răcoritoare pentru a crea un sentiment de urgență. O mișcare similară a fost făcută și de Coca-Cola cu anumite arome disponibile doar în anumite lanțuri de restaurante fast-food.

O mișcare îndrăzneață.

Recomandari Ziua Pi 2026 aduce oferte de la Burger King, 7-Eleven și Papa John’s

„Parteneriatul cu 7-Eleven ne permite să ajungem la un public tânăr și dinamic, exact segmentul pe care îl vizăm cu brandul Starry”, a explicat Jessica Chen, Brand Manager pentru Starry. „Vrem ca Starry Midnight Grape să fie mai mult decât o băutură, să fie o experiență pe care o cauți activ”, a continuat ea. Practic, te fac să mergi special până la ei ca să-l cumperi. Stai puțin, dar în România când ajunge?

Disponibilitate și viitorul aromei

Deocamdată, Starry Midnight Grape va fi disponibil doar pe teritoriul Statelor Unite, în sticle de 20 de uncii (aproximativ 590 ml) și la doze de 12 uncii (355 ml). Prețul recomandat pentru o sticlă este de 2.49 dolari. Nu există încă informații oficiale despre o posibilă extindere a distribuției în alte lanțuri de magazine sau despre o lansare internațională.

Dar, dacă produsul se va bucura de succes, este foarte probabil ca PepsiCo să ia în considerare o lansare mai largă în 2025. Până atunci, fanii din Europa, inclusiv din România, pot doar să spere că trendul va prinde și la noi sau să roage prietenii care călătoresc în SUA să le aducă o sticlă din noul suc mov.