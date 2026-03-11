Noul medicament pentru menopauză aprobat în UK ar putea ajunge și în România

Peste 500.000 de femei din Anglia vor primi un nou tratament revoluționar pentru simptomele severe ale menopauzei, compensat de sistemul național de sănătate (NHS). Medicamentul, numit Veoza, este o alternativă non-hormonală mult așteptată de pacientele care nu pot urma terapia clasică. Surpriza? Produsul apare deja în nomenclatorul farmaciilor din România. Doar că nu poate fi cumpărat.

Revoluția pilulei non-hormonale

Veoza, cu substanța activă fezolinetant, este primul medicament dintr-o nouă clasă, numită antagoniști ai receptorilor neurokininei 3 (NK3), aprobat pentru utilizare pe scară largă. Spre deosebire de terapia de substituție hormonală (HRT), care este tratamentul de primă linie, Veoza nu conține hormoni. Acționează direct la nivelul creierului, blocând căile nervoase care declanșează bufeurile și transpirațiile nocturne, cunoscute medical drept simptome vasomotorii (VMS).

Impactul acestor simptome este uriaș. Aproximativ 70% dintre femeile aflate la menopauză se confruntă cu ele. Senzația bruscă și copleșitoare de căldură le afectează calitatea vieții, somnul, capacitatea de concentrare și productivitatea la locul de muncă. Până acum, opțiunile pentru femeile care nu puteau lua hormoni erau extrem de limitate. Producătorul, compania farmaceutică japoneză Astellas Pharma, a dezvoltat fezolinetant exact pentru a umple acest gol. Se administrează sub forma unei singure tablete de 45 mg pe zi.

Lumină verde, după un an de refuz

Decizia de astăzi, 11 martie 2026, a Institutului Național pentru Sănătate și Excelență în Îngrijire (NICE) din Marea Britanie vine după un drum anevoios. Deși medicamentul a fost autorizat de agenția britanică de reglementare (MHRA) încă din 2023, NICE l-a respins inițial pentru compensare în aprilie 2025. Motivul? Costurile erau considerate prea mari în raport cu beneficiile demonstrate la acel moment.

Acum, NICE a reevaluat datele și a concluzionat că tratamentul este eficient din punct de vedere al costurilor. Helen Knight, director de evaluare a medicamentelor la NICE, a declarat că dovezile arată că fezolinetant „poate reduce în mod semnificativ simptomele” și oferă „valoare pentru banii contribuabililor”. Prețul de listă în Marea Britanie este de 44,80 lire sterline pentru o cutie cu 28 de tablete, suficientă pentru o lună.

„Știm că bufeurile și transpirațiile nocturne la menopauză pot avea un impact profund asupra calității vieții. Această decizie va aduce o ușurare atât de necesară celor pentru care terapia de substituție hormonală nu este potrivită”, a adăugat Helen Knight.

Cine are nevoie de Veoza

Terapia de substituție hormonală (HRT) rămâne cea mai eficientă și prima opțiune pentru majoritatea femeilor. Dar există un grup semnificativ de paciente pentru care HRT este contraindicată sau care, pur și simplu, doresc o alternativă. Veoza se adresează exact acestora.

Principalele categorii de femei care nu pot lua tratamente hormonale includ:

Paciente cu un istoric de cancer mamar sau ovarian.

Femei care au suferit de cheaguri de sânge (tromboză venoasă profundă sau embolie pulmonară).

Paciente cu hipertensiune arterială netratată.

Anumite cazuri de diabet sau boli de inimă.

Pe lângă acestea, există femei care experimentează efecte secundare neplăcute de la HRT sau care, din motive personale, preferă să evite tratamentele hormonale. Pentru ele, Veoza reprezintă o premieră absolută.

Enigma românească: listat, dar absent

Întrebarea esențială pentru pacientele din România este: când va fi disponibil și la noi? O verificare simplă arată că medicamentul „Veoza 45 mg, 30 comprimate filmate, Astellas Pharma” este deja prezent în baza de date a unor lanțuri de farmacii, precum Farmacia Tei. Prezența în nomenclator este un prim pas, dar nu garantează accesul imediat.

Pentru ca un medicament nou să ajungă efectiv la pacienți, mai ales în regim compensat, trebuie să parcurgă un proces birocratic complex. După autorizarea de către Agenția Europeană a Medicamentului (EMA), care stă la baza aprobării în statele membre, urmează evaluarea la nivel național. În România, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) trebuie să-l aprobe, iar apoi producătorul trebuie să depună un dosar la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru a fi inclus pe lista de medicamente compensate.

Acest proces de evaluare a tehnologiilor medicale (HTA) analizează eficacitatea, siguranța și, crucial, raportul cost-eficiență pentru sistemul de sănătate din România. Faptul că Marea Britanie, un sistem cunoscut pentru exigența sa, l-a considerat rentabil după o reevaluare, este un semnal pozitiv. Totuși, negocierile de preț și deciziile administrative pot dura luni sau chiar ani. Până la finalizarea acestor etape, Veoza ar putea fi disponibil în farmacii la preț întreg, dar costul ar fi probabil prohibitiv pentru majoritatea pacientelor, raportat la prețul din UK.

Piața tratamentelor non-hormonale este în plină expansiune. Un alt medicament din aceeași clasă, Lynkuet (elinzanetant) de la Bayer, a fost deja aprobat de agenția britanică, dar nu a intrat încă în procesul de evaluare pentru compensare. Anita Powell, fondatoarea organizației de caritate The Menopause Alliance, a subliniat că aprobarea este doar începutul: „Următorul pas trebuie să fie asigurarea că serviciile locale sunt echipate pentru a oferi îngrijire la timp, astfel încât femeile să nu mai cadă printre crăpături”. O provocare valabilă și pentru sistemul medical românesc, care stă pe jar în așteptarea acestei noi opțiuni terapeutice.