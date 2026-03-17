Un nou resort de lux, Rosewood Mandarina, și-a deschis porțile în Riviera Nayarit din Mexic, pe un domeniu solid de 565 de acri. Complexul are 134 de apartamente, fiecare cu propria piscină privată, terase serene și un design realizat în strânsă colaborare cu artizani locali. Este genul de loc care te determină să faci rezoluții și să negociezi cu universul. „Voi fi cuminte! Doar lăsați-mă să mă întorc aici.”, îți spui în gând la check-in.

Un paradis cu trei topografii

Am ajuns la fața locului după o călătorie cu mai multe etape din New York (vizitatorii aterizează pe aeroportul din Puerto Vallarta, iar Rosewood se află la o oră spre nord), o experiență departe de a fi eterică. Dar odată ajuns, am fost eliberat de tot stresul și am primit o băutură de bun venit „rece ca spațiul cosmic și indescifrabilă”. Am simțit ananas. Poate și porumb? Cert e că am dat-o gata din două înghițituri. Aici, băuturile de bun venit nu se limitează la recepție; primirea este constantă, o paradă neîncetată de bunătăți.

Spre deosebire de agitația din Cancún sau peisajul deșertic din Los Cabos, Mandarina nu are un singur principiu de orientare. Este pentru cei care nu vor să aleagă. Doar în complexul resortului există trei topografii distincte: teren plat, stânci acoperite de junglă și plaja Canalan, cu camere atât de aproape de apă încât poți vedea penele păsărilor cu cioc mare fremătând în briză.

134 de apartamente și service prin WhatsApp

Toate cele 134 de apartamente, dintre care două sunt vile enorme de sine stătătoare, vin cu o piscină privată și terase liniștite. Pe lângă telefonul pentru recepție, majordomii comunică prin WhatsApp pentru a finaliza rezervările la cină, excursiile sau livrările de prosoape proaspete. Efectul este intim și personal, o alternativă la serviciile impecabile, dar adesea impersonale și automate, preferate de alte resorturi.

Rosewood este al doilea hotel de cinci stele din Mandarina, alăturându-se resortului vecin One&Only. Cele două proprietăți împart un club pe plajă și un centru ecvestru, dar în rest sunt lumi de sine stătătoare. Fiecare are propriul club esențial pentru copii, unde cei mici sunt ocupați și distrași, rămânând (în mare parte) departe de ochii adulților.

Experiențe culinare de la tapas la sushi

Iar restaurantele oferă și mai multă abundență. La Cocina servește mâncare mexicană proaspătă direct pe nisip, Buena Onda oferă tapas spaniole într-un golf retras, iar Toppu, cocoțat pe munții din Mandarina, pune accent pe bucătăria japoneză rafinată. Există chiar și un bar ascuns, sculptat într-o stâncă, și un restaurant argentinian în aer liber, Chukker, situat pe marginea terenurilor de polo ale complexului. Da, ați auzit bine, Mandarina găzduiește meciuri reale în timpul sezonului de polo.

Într-una din zile, la Buena Onda, mă așteptam să fiu limitat la aperitive, deoarece nu mănânc carne sau fructe de mare. Numai că concierge-ul sunase înainte, iar o paella vegetariană cu anghinare și ciuperci a fost așezată în mijlocul mesei. Mă gândesc la ea și acum, luni mai târziu. A atras și atenția unui bărbat din apropiere, care mi-a spus mai târziu că a fost la peste o duzină de hoteluri Rosewood. „Poate să primească și el una?”, a întrebat el bucătăria deschisă. Răspunsul, tipic pentru Mandarina, a venit prompt: „Cerere aprobată.”

Un spa la limita lobotomizării

Alte atenții nu trebuie solicitate. În camere găsești un coș cu spray de insecte și SPF marca Rosewood. La spa-ul Asaya, halatele sunt moi și calde, iar experiența seamănă mai mult cu un ritual decât cu un masaj. Este descris ca fiind „atât de relaxant încât e la limita lobotomizării”.

Pe bune, e o experiență de alt nivel.

Timp de 90 de minute, ești uns cu ulei cald și o combinație de ierburi care include tutun. Sună ca „interiorul sufrageriei unui poet beatnik”, dar credeți-mă, sunt 90 de minute de fericire extravagantă și, cumva, la final miroși a iasomie, nu a țigări. Și mai relaxant este faptul că, deși hotelul era ocupat în proporție de 75% în timpul vizitei mele, spa-ul este conceput pentru a fi atât de privat încât am fost ghidat prin el fără a întâlni un alt oaspete.

În ultima dimineață petrecută la Mandarina, am primit cadou o brățară realizată manual de localnici, menită să-mi aducă noroc, fericire și bogăție. Într-un gest final care demonstrează atenția la detalii a echipei, brățara era asortată cromatic cu husa telefonului meu. „Paradisul a fost găsit.”