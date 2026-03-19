Phoebe Philo a ridicat embargoul pentru noua sa „Colecție E”, prezentată acum câteva săptămâni în birourile sobre ale arhitectului parizian Dominique Perrault. Designerul britanic a mizat puternic pe jachete din piele și piese din shearling (blană de miel tunsă) de o calitate excepțională, vopsite în culori intense. Livrările pentru noile piese sunt programate să aibă loc treptat, între iunie și decembrie.

Piele și shearling, vedetele colecției

Chiar și după o lună a modei plină de jachete din piele și piese din shearling, creațiile lui Phoebe Philo reușesc să impresioneze. Designerul britanic a plusat cu materiale de o moliciune și un luciu incomparabile. Iar culorile sunt menite să te captiveze, de la roșu-cireșiu închis și albastru-cerneală la nuanțe de maro-coniac. Unele piese din shearling au fost vopsite manual – fie la vârfuri, fie la rădăcini – pentru a evoca aspectul unor blănuri idealizate.

Materialul a fost folosit pentru aproape orice, de la paltoane ce amintesc de halate de baie și pantaloni cu șnur, până la jachete peplum strânse ferm în talie, un detaliu care face ca reverele crestate să iasă și mai mult în evidență.

Mai mult decât jachete

Expertiza sa în prelucrarea pielii a ieșit la iveală și în această colecție. S-au remarcat jachetele bomber masive, cu mâneci supradimensionate (stil batwing), cămășile subțiri și delicate ca hârtia, dar și un palton înfășurat, extrem de șic, cu revere ascuțite și mâneci largi.

O demonstrație de forță.

Eleganța studiată și alura relaxată

Magia hainelor create de Philo stă în faptul că sunt atent studiate, călcate meticulos, șifonate intenționat sau spălate într-un anume fel. Asta le conferă o calitate nonsalantă și o alură relaxată odată îmbrăcate. Dar nu-i chiar așa simplu. Uneori, piesele sunt sobre și severe, precum un costum utilitar ce amintește de jacheta de teren M65, purtat cu pantaloni și tocuri înalte.

V-ați gândit vreodată cât de romantică poate fi o simplă rochie-tricou? Philo propune o variantă dintr-o mătase satinată grea, care se evazează ca o trompetă. O altă versiune, verticală, are benzi transparente și este gândită pentru a fi purtată peste foarte puține lucruri, poate chiar peste un costum de baie.

Inspirație masculină și un tricou de neuitat

Multe dintre creațiile sale se bazează pe arhetipuri masculine. Gândiți-vă la halate de casă, paltoane la două rânduri și croieli napolitane. Ba chiar a realizat o interpretare ultra-luxoasă a unei jachete „Members Only”, într-unul dintre acele tonuri de albastru profund și misterios de la care nu-ți poți lua ochii.

Philo a creat și unul dintre cele mai bune tricouri ale sezonului, cu mâneci mici, o croială ușor evazată și un material vag transparent. Detaliul de rezistență? Peticele militare plasate strategic în jurul claviculelor. Este, pe bune, genul de piesă simplă și urgent de șic pe care o crea Helmut Lang pe vremuri.

O strategie diferită în lumea modei

Philo operează în afara cursei nebune a modei, ceea ce (e drept) îi limitează probabil atenția pe care o merită hainele sale fine. Numai că prezentările sale discrete permit impactului creațiilor să se simtă mai profund, făcându-le, în cele din urmă, mai memorabile.

