Norwich, cel mai trist oraș – 25% dintre locuitori se declară deprimați iarna

Norwich a primit o etichetă nouă. Una pe care nimeni nu o vrea. Orașul din estul Angliei, cu aproape 150.000 de locuitori, a fost numit cel mai deprimat loc din Marea Britanie. De ce? Unul din patru rezidenți recunoaște că se luptă cu stări de tristețe profundă acum, în plină iarnă.

Acest verdict sumbru se bazează pe un sondaj recent, citat de Dailymail, care a chestionat 2.000 de britanici despre starea lor de spirit în lunile reci de iarnă. Imaginea națională e destul de mohorâtă. Dar cifrele din Norwich sar în ochi. Mai exact, 25% dintre locuitorii de aici au spus că se simt „cu adevărat deprimați” la mijlocul și sfârșitul lui ianuarie.

Topul tristeții: Ce alte orașe britanice suferă de „January blues”

Norwich nu e singur în acest top. A câștigat titlul la limită. Stoke și Swansea sunt imediat în urmă, la egalitate pe locul doi, cu 24% dintre locuitori raportând stări similare. Urmează Manchester. Acolo, procentul e de 21%. În Edinburgh, capitala Scoției, „doar” 16% dintre rezidenți se confruntă cu aceste probleme.

Privind la scară largă, tabloul nu e deloc vesel. La nivel național, patru din zece britanici (42%) spun că ianuarie e luna în care se simt cel mai jos. Nu e o surpriză pentru nimeni.

Frig, întuneric și izolare. Vinovații de serviciu pentru valul de depresie

De ce tocmai ianuarie? Răspunsurile sunt simple. Sondajul indică vinovații principali: frigul (47%), orele lungi de întuneric (37%) și lipsa soarelui (34%). Peste jumătate dintre cei chestionați, adică 57%, au recunoscut un lucru. Tânjesc după soare și căldură.

Ironia sorții… Majoritatea articolelor despre această știre arată un Norwich scăldat în soarele verii. Plin de viață. Realitatea din ianuarie e, se pare, cu totul alta. Nu e de mirare că peste jumătate dintre britanici (54%) și-ar dori un ianuarie mai vesel, în timp ce pentru 50% dintre ei, toleranța față de ceilalți scade dramatic în această perioadă.

Pe canapea, cu telefonul în mână. Cum arată „supraviețuirea” în cea mai deprimată lună

Cum luptă oamenii cu stările proaste? Stând în casă. Activitățile lor preferate, surprinzător sau nu, seamănă izbitor cu simptomele depresiei clinice. Un procent enorm, 41%, stă ore în șir pe canapea. Peste o treime (36%) nici nu se dă jos din pat.

Izolarea socială e o altă tactică. Foarte comună. O treime (34%) fuge de întâlniri sociale, aproape un sfert (24%) ignoră telefoanele, iar alții fac „doomscrolling” ore la rând (22%) sau lasă mesajele necitite cu zilele (14%). Coincidență? Greu de crezut.

O imagine complexă. Este Norwich cu adevărat un oraș nefericit?

Sondajul acesta, făcut pe doar 2.000 de oameni, pictează o parte a tabloului național. Dar alte studii complică lucrurile. De exemplu, în noiembrie, site-ul imobiliar Rightmove a pus Norwich pe locul 49 în topul celor mai bune locuri de trăit din Marea Britanie. Nu e pe podium, e clar. Dar nici la coadă.

Datele oficiale de la Oficiul Național de Statistică spun altceva. Arată că cele mai nefericite regiuni sunt North East, North West și West Midlands. Depresia, deseori mână în mână cu anxietatea, afectează cam 8% din populația Marii Britanii. Și e o afecțiune medicală serioasă. Simptomele? Pot fi orice, de la o tristețe care nu mai pleacă la oboseală cronică și insomnie. Medicii sunt clari. Nu e ceva ce ignori. Nu e ceva din care „îți revii pur și simplu”.