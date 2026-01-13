North West, fiica lui Kim Kardashian, afișează un al doilea piercing

14 ianuarie , 2026

North West, fiica lui Kim Kardashian, a postat marți pe Instagram Stories o fotografie în care își arată mâna cu două piercing-uri noi. Gestul vine după ce adolescenta de 12 ani a fost criticată pentru un piercing anterior la deget, potrivit Pagesix.

Reacții online după apariția noilor piercing-uri

La scurt timp după publicarea fotografiei, North West a lansat o piesă instrumentală intitulată „Piercing on my hand hardstyle outro”. În septembrie, Kim Kardashian a fost ținta criticilor după ce North West a apărut cu un piercing dermal. Un utilizator Reddit a comentat: „Cine își lasă copilul de 12 ani să aibă piercing-uri? Și cine face piercing unui copil de 12 ani? Copilul meu nici măcar nu avea urechile găurite la 12 ani”.

Kim Kardashian nu a răspuns direct criticilor, dar a discutat despre alegerile vestimentare ale fiicei sale în podcastul „Call Her Daddy”. Kardashian a precizat că este dificil de gestionat, deoarece copiii poartă adesea haine similare. „Este foarte greu și este foarte interesant pentru că toți copiii poartă aceleași lucruri”, a spus Kardashian, adăugând: „Dar apoi fiica mea încearcă să o poarte și apoi eu sunt ca, ‘ok, nu vom mai purta asta niciodată.’ Din păcate, am făcut greșeala asta în fața întregii lumi”.

Reacția lui North West la criticile anterioare

North West a răspuns criticilor inițiale printr-un clip video pe TikTok, în care a transmis mesajul: „Acesta este pentru toți cei care sunt supărați din cauza unui piercing la deget”. Într-o postare de Crăciun, în care își arăta noii dinți decorativi cu diamante, piercing-ul anterior nu mai era vizibil.

Există posibilitatea ca North West să nu fi făcut piercing-uri reale și să testeze aspectul cu accesorii temporare. Anterior, un piercing pe puntea nasului s-a dovedit a fi un autocolant. North West experimentează cu aspectul ei de mai mulți ani, inclusiv cu un inel de nas fals la vârsta de șase ani.

Kim Kardashian, personalitate media și femeie de afaceri

Kim Kardashian, mama lui North West, este o personalitate media, model, femeie de afaceri și producătoare americană. Ea a devenit cunoscută ca prietenă și stilistă a lui Paris Hilton, atrăgând atenție sporită odată cu apariția în reality show-ul „Keeping Up with the Kardashians” în 2007. Kardashian a dezvoltat mai multe afaceri, inclusiv linii de cosmetice și îmbrăcăminte, devenind una dintre cele mai urmărite persoane pe rețelele sociale.

Donald Trump și relația cu celebritățile

De-a lungul timpului, președintele SUA Donald Trump a avut o relație apropiată cu celebritățile, inclusiv cu familia Kardashian. Trump a fost adesea prezent la evenimente publice alături de vedete și a menționat importanța culturii pop în discursurile sale. În timpul mandatului său, Trump a colaborat cu Kim Kardashian pentru reforma justiției penale.

