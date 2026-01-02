Mai multe companii aeriene au anunțat luni, 23 decembrie, lansarea de noi rute directe către Erevan, capitala Armeniei, oferind românilor acces mai facil la una dintre destinațiile turistice emergente din regiunea Caucazului. Noile conexiuni aeriene urmăresc să valorifice interesul crescând pentru patrimoniul cultural armean și peisajele montane spectaculoase din această țară, potrivit Travel And Tour World.

Armenia a înregistrat o creștere de 40% a numărului de turiști în primul semestru al anului 2024, comparativ cu aceeași perioadă din 2023, ceea ce a determinat operatorii aerieni să extindă oferta de zboruri către Erevan.

Patrimoniul UNESCO și atracțiile culturale

Erevan, unul dintre cele mai vechi orașe din lume cu o istorie de peste 2.800 de ani, găzduiește numeroase monumente incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Complexul monastic Geghard, săpat parțial în stâncă, și catedrala din Echmiadzin, considerată prima biserică creștină din lume, reprezintă două dintre cele mai importante obiective turistice ale țării.

„Armenia oferă o experiență culturală unică, combinând tradiții milenare cu peisaje naturale de o frumusețe rară”, a declarat Armen Sarkissian, directorul Agenției Naționale de Turism din Armenia. Țara dispune de peste 4.000 de monumente istorice și arheologice, multe dintre ele încă neexplorate de turismul de masă.

Diversitatea peisajelor naturale

Dincolo de bogăția culturală, Armenia impresionează prin diversitatea peisajelor sale naturale. Lacul Sevan, situat la 1.900 de metri altitudine și considerat „perla albastră” a Armeniei, acoperă aproximativ 5% din suprafața țării. Muntele Ararat, simbol național al Armeniei, domină orizontul și oferă oportunități excelente pentru drumeții și alpinism.

Regiunea viticolă Areni, cu tradiții în producția de vin de peste 6.000 de ani, atrage iubitorii de vinuri boutique și turismul enogastronomic. Aici s-au descoperit cele mai vechi instalații de producție a vinului din lume, datând din perioada neolitică.

Gastronomia armeană și tradițiile culinare

Bucătăria armeană reprezintă o sinteză unică între influențele mediteraneene, persane și turcești. Mâncărurile tradiționale precum dolma, khorovats (grătar armean) și lavash (pâinea tradițională inclusă în patrimoniul UNESCO) oferă o experiență culinară autentică pentru vizitatori.

Yerevan Brandy Company, producătorul renumitului coniac armean, organizează tururi și degustări pentru turiști. Coniacul armean a câștigat recunoaștere internațională, fiind preferat chiar de Winston Churchill și alte personalități istorice.

Infrastructura turistică în dezvoltare

Autoritățile armene au investit 2,3 miliarde de dolari în ultimii cinci ani pentru dezvoltarea infrastructurii turistice. Aeroportul Internațional Zvartnots din Erevan a fost modernizat complet și poate primi anual peste 3 milioane de pasageri.

Hotelurile de lux și pensiunile tradiționale s-au multiplicat în ultimii ani, oferind opțiuni de cazare pentru toate categoriile de turiști. Prețurile rămân competitive comparativ cu alte destinații europene, un factor important în atragerea vizitatorilor.

Accesibilitate și facilități pentru turiști

Cetățenii români pot călători în Armenia cu pașaportul valabil, fără necesitatea unei vize pentru șederi de maximum 180 de zile pe an. Această facilitate administrativă, combinată cu noile conexiuni aeriene directe, face din Armenia o destinație facilă pentru românii interesați de turism cultural și de aventură.

Costurile de călătorie în Armenia sunt cu aproximativ 30-40% mai mici decât în multe destinații europene populare, făcând din această țară o opțiune atractivă pentru vacanțe de calitate la prețuri accesibile.