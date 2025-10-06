Noi simptome ale Covid-19: ce trebuie să știi despre evoluția virusului în 2023

Covid-19 continuă să se transforme. Pe lângă tuse și febră, medicii din întreaga lume raportează simptome neobișnuite, de la erupții cutanate la pierderea auzului sau sughiț persistent.

În ultimele luni, virusul care a schimbat lumea în 2020 a început să aibă manifestări tot mai variate. Dacă până acum ne obișnuisem cu febra, tusea sau pierderea gustului, acum apar semne noi, care pot părea surprinzătoare. Tot mai mulți pacienți și medici observă că simptomele Covid-19 nu se limitează doar la cele clasice.

Simptome neobișnuite observate de medici

Xavier Lescure, infecțiolog la Spitalul Bichat din Paris, descrie Covid-19 ca fiind „un miel cu cinci picioare”. El explică astfel faptul că virusul poate afecta simultan sistemul respirator, intestinal și nervos. În ultima perioadă, medicii au observat că efectele asupra sistemului nervos devin tot mai evidente.

Picioare albastre sau învinețite : Un studiu al Universității din Leeds prezintă cazul unui pacient de 33 de ani ale cărui picioare au devenit albastre, fără ca temperaturile scăzute să fie cauza. Erupțiile cutanate apăreau atunci când stătea în picioare și dispăreau când se întindea.

: Un studiu al Universității din Leeds prezintă cazul unui pacient de 33 de ani ale cărui picioare au devenit albastre, fără ca temperaturile scăzute să fie cauza. Erupțiile cutanate apăreau atunci când stătea în picioare și dispăreau când se întindea. Furnicături și senzație de greutate în membre : Anumiți pacienți au raportat senzații inexplicabile la nivelul picioarelor, uneori însoțite de mâncărimi.

: Anumiți pacienți au raportat senzații inexplicabile la nivelul picioarelor, uneori însoțite de mâncărimi. Sughiț persistent: Un bărbat din Statele Unite a avut sughiț continuu timp de patru zile, un simptom atribuit direct infecției cu coronavirus.

Aceste simptome sunt considerate de specialiști ca fiind rezultatul unui dezechilibru al sistemului nervos autonom, responsabil de funcții precum respirația sau digestia. „Covid-ul este ca un miel cu cinci picioare, are un tropism triplu (respirator, intestinal și neurologic) și prezintă semne tot mai atipice, chiar dacă acestea rămân excepționale.”, explică Xavier Lescure.

Cum se manifestă Covid-19 în era Omicron

Variantele Eric și Pirola, care provin din Omicron, au schimbat modul în care se manifestă boala. Simptomele clasice, precum pierderea gustului și a mirosului, apar din ce în ce mai rar. În schimb, tot mai mulți pacienți se confruntă cu alte probleme de sănătate.

Dureri musculare

Conjunctivită (ochi roșii și iritați)

Probleme digestive, cum ar fi diareea

Pete roșii pe piele

Deși majoritatea cazurilor nu mai sunt la fel de grave ca în 2020, persoanele care suferă de Covid lung se confruntă cu dificultăți de concentrare, probleme de vorbire sau pierderi de memorie. Aceste simptome pot persista săptămâni sau chiar luni după infecție.

„Majoritatea manifestărilor rămân respiratorii și ORL, dar observăm tot mai multe forme asemănătoare gripei: dureri de cap, febră… cu mai puțină oboseală decât la început.”, spune dr. Lescure. El subliniază că simptomele au devenit mai variate, iar atenția la noile manifestări este esențială pentru diagnostic și tratament.

Impactul virusului asupra sistemului nervos și senzorial

Pe lângă simptomele deja cunoscute, au apărut și cazuri de pierdere bruscă a auzului. În Marea Britanie, o pacientă a rămas fără auz la o ureche în timpul infecției, iar investigațiile au arătat că virusul a afectat nervul auditiv. Astfel de situații sunt rare, dar ilustrează modul imprevizibil în care poate acționa Covid-19.

Ce spun specialiștii despre aceste manifestări?

Dr. Lescure precizează că, deși majoritatea simptomelor sunt respiratorii sau ORL, crește numărul cazurilor cu manifestări neurologice. Oboseala intensă, specifică primului val, este mai puțin întâlnită, fiind înlocuită de dureri de cap și febră, asemănătoare gripei.

Este important de menționat că cei mai mulți pacienți cu astfel de simptome nu au avut nevoie de spitalizare, iar manifestările au dispărut în câteva zile sau săptămâni. Totuși, acestea ridică noi semne de întrebare pentru cercetători și medici.

Măsuri și recomandări pentru perioada următoare

Odată cu creșterea numărului de cazuri după finalul verii, autoritățile din Franța au decis să înceapă campania de vaccinare mai devreme, pe 2 octombrie. Specialiștii urmăresc cu atenție dacă noile variante ale virusului pot evita răspunsul imunitar oferit de vaccinurile existente.

Deocamdată, cea mai eficientă măsură rămâne vigilența. Este important să fim atenți la orice simptom neobișnuit, chiar dacă pare minor, și să cerem sfatul unui medic atunci când apar manifestări noi sau diferite. „Trebuie să fim atenți la orice semn neobișnuit, chiar dacă pare neimportant”, subliniază dr. Lescure.

Covid-19 continuă să surprindă prin diversitatea simptomelor. Pe măsură ce virusul evoluează, rămâne esențial să ne informăm corect și să urmărim recomandările specialiștilor pentru a ne proteja sănătatea.