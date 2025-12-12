Noi perspective asupra ventilaţiei în chirurgia pulmonară majoră dezvăluite de un studiu internaţional

Cel mai mare studiu internaţional despre ventilaţia în operaţiile pulmonare majore arată că alegerea strategiei depinde de starea fiecărui pacient, echilibrând oxigenarea și stabilitatea cardiovasculară.

Operaţiile mari pe plămâni reprezintă o provocare pentru echipele medicale, în special în domeniul chirurgiei toracice. În timpul acestor intervenţii chirurgicale complexe, un plămân este oprit temporar, iar celălalt trebuie să asigure întreaga respiraţie, fiind ventilat mecanic. Acest lucru crește riscul de complicaţii, iar specialiștii caută soluţii pentru a asigura siguranța pacienţilor supuși acestor proceduri de chirurgie toracică.

Provocări care schimbă regulile jocului în sala de operaţie

Chirurgia pulmonară de amploare necesită măsuri speciale de anestezie și ventilație, deseori implicând colaborarea dintre anestezie și terapie intensivă. Pentru ca medicii să poată interveni eficient, un plămân este colabat, iar celălalt este ventilat mecanic. Această tehnică pune o presiune suplimentară pe plămânul funcţional și poate crește riscul de complicaţii postoperatorii, cum ar fi insuficiența respiratorie sau pneumonia, care pot necesita ulterior îngrijire în terapie intensivă.

Până de curând, nu exista o strategie clară de ventilaţie care să reducă aceste riscuri. Echilibrul dintre oxigenarea adecvată și menţinerea stabilităţii circulatorii a fost mereu o preocupare pentru anesteziști și chirurgi, mai ales în contextul intervențiilor de chirurgie generală sau chirurgie minim-invazivă.

În lipsa unor ghiduri bazate pe studii solide, medicii se bazau pe experienţă și pe observaţiile proprii, ceea ce ducea la rezultate diferite de la un caz la altul, inclusiv în cazurile de cancer pulmonar sau alte afecțiuni pulmonare severe.

O echipă de cercetători de la Spitalul Universitar Carl Gustav Carus din Dresden, împreună cu Facultatea de Medicină a TU Dresden, a coordonat cel mai mare studiu din lume privind siguranța pacientului în chirurgia pulmonară majoră. Studiul PROTHOR a reunit 74 de centre medicale din 28 de ţări, cu participarea a 2.200 de pacienţi timp de opt ani. Au fost implicaţi 248 de cercetători, ceea ce a permis o analiză detaliată și diversificată a problemei, similară cu alte studii clinice de amploare din domeniul medical.

Cercetătorii au comparat două strategii principale de ventilație. Prima a presupus folosirea unui PEEP crescut și manevre de recrutare alveolară pentru a menţine alveolele deschise. A doua strategie a folosit un PEEP mai mic, fără aceste manevre adiţionale.

PEEP este presiunea care rămâne în plămâni după expiraţie și ajută la prevenirea colabării alveolelor. Manevrele de recrutare sunt tehnici prin care se redeschid alveolele închise în timpul operaţiei. Totuși, aceste metode pot avea și efecte secundare, cum ar fi scăderea tensiunii arteriale, ceea ce poate afecta stabilitatea pacientului pe durata intervenţiei chirurgicale.

Un echilibru delicat între ventilaţie și circulaţie

Găsirea echilibrului între o ventilaţie eficientă și menținerea stabilităţii circulatorii este esenţială. O ventilaţie prea intensă poate duce la complicaţii respiratorii, iar una insuficientă poate afecta oxigenarea organismului. Studiul PROTHOR a căutat să afle care strategie este mai sigură pentru pacienţi, inclusiv pentru cei cu factori de risc crescut sau boli infecțioase asociate.

Rezultatele oferă medicilor repere clare pentru a alege cea mai potrivită abordare, adaptată fiecărui pacient. Acest lucru poate reduce riscurile și poate îmbunătăţi recuperarea postoperatorie, inclusiv în cazurile de cancer pulmonar sau alte patologii pulmonare severe.

Descoperiri care pot schimba modul în care se face ventilaţia

Analiza datelor a arătat că ventilaţia cu PEEP crescut și manevre de recrutare a dus la un schimb de gaze mai bun la nivelul plămânilor. Pe de altă parte, PEEP-ul mai mic a fost asociat cu o stabilitate circulatorie mai bună în timpul anesteziei, aspect important în intervenţiile de chirurgie minim-invazivă.

Un aspect esenţial este că incidența complicaţiilor pulmonare postoperatorii nu a diferit semnificativ între cele două grupuri. Astfel, niciuna dintre strategii nu s-a dovedit net superioară din punct de vedere al siguranței, ceea ce subliniază importanța monitorizării atente pe tot parcursul intervenţiei chirurgicale.

Autorii studiului subliniază că alegerea strategiei de ventilaţie trebuie adaptată fiecărui caz, în funcție de evoluţia pacientului pe parcursul intervenţiei. Monitorizarea atentă și ajustarea ventilaţiei în timp real pot face diferența pentru rezultate cât mai bune, mai ales în contextul unei echipe medicale multidisciplinare.

Profesorul Uwe Platzbecker, directorul medical al spitalului universitar, a declarat: „Aceste noi rezultate de cercetare permit o ventilaţie îmbunătăţită în chirurgia pulmonară complexă şi contribuie la siguranţa pacienţilor”.

Ce urmează pentru chirurgia pulmonară după aceste rezultate

Odată cu publicarea rezultatelor studiului PROTHOR, medicii au la dispoziție date solide pentru a lua decizii informate. Alegerea între o ventilaţie cu PEEP crescut sau redus nu mai este doar o chestiune de preferinţă personală, ci una bazată pe dovezi clare, ceea ce va influența viitoarele ghiduri medicale și protocoale de intervenţie chirurgicală.

Acest studiu va influenţa cu siguranță viitoarele ghiduri medicale și va contribui la creșterea siguranței pacienților supuși intervențiilor pulmonare complexe. De acum, fiecare caz va putea fi abordat individual, cu o strategie adaptată nevoilor pacientului, fie că este vorba de chirurgie generală sau chirurgie toracică.

Datorită acestei cercetări, comunitatea medicală are un instrument valoros pentru a îmbunătăţi rezultatele și pentru a reduce riscurile asociate chirurgiei pulmonare majore. Pacienţii pot avea încredere că deciziile medicale sunt luate pe baza celor mai noi dovezi științifice, iar intervenţiile chirurgicale vor fi din ce în ce mai sigure datorită progreselor din domeniul studiilor clinice și colaborării internaţionale.