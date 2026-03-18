Nike a dezvăluit noile echipamente pentru echipa națională de fotbal a Statelor Unite, create special pentru Cupa Mondială din 2026. Colaborarea cu U.S. Soccer aduce două modele distincte, „Stars” și „Stripes”, plus un kit dedicat portarilor, care vor fi purtate de jucătorii din toate cele 27 de echipe naționale ale țării. Prețurile încep de la 85 de dolari (pentru variantele de copii) și pot ajunge până la 235 de dolari pentru un tricou de joc personalizat.

Stele si dungi, reinterpretate

Pentru noile echipamente, Nike s-a inspirat direct din motivele vizuale asociate cu Statele Unite. stele și dungi. Modelul „Stars Stadium Jersey” vine cu tehnologia Dri-Fit de la Nike, care elimină transpirația, și este acoperit de stele aproape transparente pe față, spate și mâneci. În schimb, modelul „Stripes Stadium Jersey” este mult mai îndrăzneț, cu dungi alternative roșii și albe care imită un steag american în mișcare. Nici portarii nu au fost uitați, kitul lor fiind bazat pe o paletă de verde și având o stea supradimensionată în centru.

Diferenta de 80 de dolari intre tricouri

Fiecare tricou de tip „Stadium” are o variantă superioară, numită „Match”. Aici lucrurile stau puțin diferit. Tricourile „Stadium” sunt concepute pentru fani și costă 100 de dolari, fiind o alternativă mai accesibilă pentru purtarea de zi cu zi. Numai ca versiunile „Match” sunt cele purtate de jucători pe teren, dotate cu tehnologie de înaltă performanță, inclusiv construcție Aero-Fit și o stemă din silicon ușor reliefată. Un tricou „Stars Match” pentru bărbați te va costa cu 80 de dolari mai mult decât varianta „Stadium”.

Pana la urma, ce face acest material Aero-Fit? Potrivit Nike, este „capabil sa canalizeze mai mult de dublul fluxului de aer al echipamentelor atletice Nike vechi, pentru a permite performante de varf in conditii extreme”.

O diferenta deloc de neglijat.

Jucatorii au avut un cuvant de spus

Un detaliu interesant este că jucătorii echipei naționale a SUA au fost implicați direct în procesul de creație. Nike a organizat o serie de workshopuri și sesiuni de feedback în care sportivii și-au exprimat preferințele legate de potrivire, senzația materialului, greutate, mobilitate și chiar plasarea cusăturilor. Iar respirabilitatea a fost o considerație crucială, mai ales că experții avertizează deja asupra condițiilor de căldură extremă prognozate pentru Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic.

Ce sa alegi? Sfatul directorului Nike

Greu de decis, nu-i asa? Ronnie J. Stewart, director global de produs la Nike, oferă un sfat direct. „Cred ca intre ambele echipamente exista ceva pentru toata lumea. Daca vrei sa fii vocal si mandru si sa reprezinti stema, nimeni nu se va indoi pentru cine esti acolo in echipamentul [cu dungi]. Daca esti in cautarea acelui aspect lifestyle care functioneaza in afara terenului, [cel cu stele] este pentru tine.”

Si pentru ca detaliile fac diferenta, tricourile au și un element simbolic ascuns: o marcă „Inner Pride” în interiorul gulerului, menită să amintească purtătorului să rămână motivat. Colecția este deja disponibilă pe magazinul online al U.S. Soccer, iar cele mai căutate piese sunt aproape epuizate. Iar dacă ești posesor de card Visa, Nike și U.S. Soccer oferă transport gratuit pentru o perioadă limitată.