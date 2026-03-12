Peste 36% dintre consumatorii americani ar lua în considerare achiziționarea de produse Nike atunci când caută haine, încălțăminte sau accesorii. Gigantul sportiv conduce astfel un nou clasament al preferințelor, dar este urmat îndeaproape de mărci precum Skechers și Levi’s, care împart locul al doilea. Datele provin dintr-un studiu amplu, care a analizat obiceiurile de consum pentru peste 32.600 de adulți din SUA.

Lupta strânsă pentru podium

Nike este lider. Conform unui raport YouGov, 36,3% dintre americani au plasat brandul pe primul loc în intenția de cumpărare. Pe locurile următoare, la egalitate perfectă, se situează Skechers și Levi’s, ambele cu un procent de 35,5%, demonstrând o competiție acerbă în piață. Clasamentul este completat de Old Navy, cu 32,9% dintre consumatori dispuși să cumpere, și de New Balance, care a strâns 30,2% din preferințe.

Ce spune un expert despre succes

Rețeta succesului pare să fie un amestec de relevanță și tradiție. Ashley Brown, director senior la YouGov America, oferă o explicație. „Brandurile de modă au succes atunci când echilibrează relevanța cu încrederea. Brandurile sportive precum Nike au devenit alegeri de zi cu zi pentru consumatorii mai tineri, în timp ce numele consacrate precum Levi’s și Skechers continuă să rezoneze cu publicul mai în vârstă. Cele mai puternice legături de astăzi sunt cele care oferă în mod constant atât calitate percepută, cât și valoare.”

Fiecare generație cu favoritul ei

Interesant este că preferințele variază dramatic în funcție de vârstă. Nike este rege absolut printre tineri. Nu mai puțin de 55,4% dintre adulții din Generația Z și 52,6% dintre Mileniali au declarat că ar cumpăra de la acest brand. Lucrurile stau puțin diferit pentru celelalte generații. În rândul consumatorilor din Generația X, Levi’s se clasează pe primul loc, cu 39,7%. În schimb, Skechers este lider detașat printre Baby Boomers și cumpărătorii mai în vârstă, cu un procent de 45,5%.

Calitate vs. preț, cine câștigă?

Dincolo de intenția de cumpărare, raportul a analizat și percepția asupra calității și a valorii banilor. La capitolul calitate percepută, Levi’s ocupă prima poziție cu un scor de 54,1, depășind Nike (47,8) și New Balance (43,6). Când vine vorba de cel mai bun raport calitate-preț, însă, Old Navy preia conducerea cu un scor de 36,7. Levi’s și Skechers se află din nou la egalitate pe acest segment, ambele cu un scor de 35,1.

Studiul, realizat între 1 februarie 2025 și 31 ianuarie 2026, a analizat și tendințele generale din modă. Se pare că „luxul discret” (quiet luxury) este cel mai apreciat trend, cu 52% voturi pozitive. Urmează ochelarii de soare cu lentile colorate (49%), îmbrăcămintea sustenabilă (46%) și cizmele de cowboy (44%). Mai jos în clasament găsim hainele unisex, cu 37% aprecieri, și costumele sport asortate, cu 36%. de la clasic la modern, preferințele sunt diverse. Tu ce ai alege?