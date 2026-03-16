Division Street, colectivul NIL al echipei Oregon Ducks, lansează o nouă colaborare cu Nike, aducând în prim-plan două variante speciale ale modelului Air Max 95. Fiecare pereche va costa 250 de dolari și poartă denumiri sugestive, inspirate de specificul statului american: „The Woods” și „Lumber Yard”.

Omagiu adus naturii din Oregon

Inspirația din spatele acestor două modele este, pe bune, unică. Prima variantă, denumită „The Woods”, este un omagiu adus pădurilor care acoperă nu mai puțin de 47% din suprafața statului Oregon. Cealaltă, „Lumber Yard”, face trimitere directă la una dintre cele mai importante industrii ale regiunii, cea a prelucrării lemnului.

„The Woods” un tribut adus pădurilor

Modelul „The Woods” se remarcă prin pielea întoarsă texturată (shaggy suede) în cinci nuanțe diferite de verde. Iar accentele de verde neon de la șireturi și logo-ul Swoosh amintesc de clasicul Air Max 95 Neon, o referință subtilă pentru cunoscători. Pe limbă, logo-ul a fost modificat pentru a afișa „DOAF”, prescurtarea de la brandul „Ducks of a Feather” din cadrul Division Street. Întregul design este completat de o talpă neagră, cu perne de aer Air Max incolore.

„Lumber Yard” inspirat de industria lemnului

Spre deosebire de varianta verde, „Lumber Yard” renunță la pielea întoarsă în favoarea uneia cu aspect texturat, șifonat. Aspectul este unul tonal, în nuanțe de maro, de la partea superioară până la talpă, inclusiv pernele de aer. Dar stai puțin, detaliile cu adevărat speciale sunt în interior și la accesorii. Branțul are un imprimeu ce imită textura lemnului, cu logo-urile Oregon „O” și „DOAF” aplicate printr-o tehnică ce seamănă cu arderea. Pachetul include și o etichetă detașabilă, realizată chiar din lemn, pe care este gravat simbolul universității.

Cum și când le poți cumpăra

Te întrebi cum poți pune mâna pe o pereche? Ambele modele, „The Woods” și „Lumber Yard”, vor avea parte de două lansări distincte.

Iată datele exacte:

Prima lansare va avea loc pe 21 martie, exclusiv pe site-ul Flight Club.

A doua șansă va fi pe 26 martie, prin intermediul platformei GOAT.

Prețul este fixat la 250 de dolari pentru oricare dintre cele două variante.

O sumă deloc mică.