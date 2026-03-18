Nike Sportswear aduce pentru prima dată populara temă „Greedy” pe modelul remasterizat Air Max 95 OG Big Bubble. Noua versiune, programată pentru lansare pe 26 martie, va avea un preț de 190 de dolari și promite un design asimetric care combină culori iconice din istoria modelului.

Un concept „Greedy” reimaginat

În loc de o simplă reeditare a modelului „Greedy” din 2025, Nike a decis să aplice conceptul asimetric pe silueta actualizată Air Max 95 OG Big Bubble. Mai mult, noua pereche vine cu materiale noi, optând pentru o piele întoarsă texturată („hairy suede”) pe panourile laterale cu gradient de gri, o semnătură a modelului. Elementul cheie al temei „Greedy” rămâne însă amestecul de culori îndrăznețe, inspirate din versiuni clasice precum Bright Mandarin, Grape, Neon și Solar Red.

Și, ca la orice lansare „Greedy”, accentele de culoare sunt împărțite diferit între pantoful stâng și cel drept. Le vei regăsi pe buclele șireturilor, pe logo-urile de pe limbă și călcâi, dar și pe pernele de aer vizibile Big Bubble Air Max din talpă.

O tradiție a designului asimetric

V-ați întrebat vreodată de unde vine ideea asta cu pantofi diferiți în aceeași pereche? Conceptul de sneakers asimetrici, care combină elemente din mai multe ediții anterioare, a devenit un element de bază pentru lansările limitate Nike încă din 2007, odată cu modelul „What the Dunk” Nike SB Dunk Low. De atunci, tema „What the” a apărut pe nenumărate modele, inclusiv pe cele dedicate baschetbaliștilor Kobe Bryant și LeBron James.

Recent, conceptul a fost folosit de University of Oregon pentru o serie de pantofi „What the Duck” Dunk Lows. Iar pentru fanii Air Max 95, aceasta este a cincea iterație „Greedy”, numai că e prima care folosește construcția modernă OG Big Bubble. Cum vine asta mai exact? Păstrează spiritul, dar pe o formă nouă.

Preț și dată de lansare

E drept că au mai existat patru versiuni „Greedy” până acum, dar aceasta este prima care beneficiază de construcția OG Big Bubble. Lansarea oficială pentru Nike Air Max 95 OG Big Bubble Greedy este stabilită pentru 26 martie, o dată deloc întâmplătoare, fiind chiar Air Max Day (evenimentul anual prin care Nike își celebrează cea mai faimoasă tehnologie de amortizare).

O lansare de neratat pentru colecționari.

Perechea, în schema de culori Hyper Turquoise/Volt/Solar Red, are codul de stil IU2636-300 și va costa 190 de dolari. Va fi disponibilă în aplicația SNKRS de la Nike și la anumiți retaileri selectați.