Lansat în 1982, pantoful sport Nike Air Force 1 a fost la un pas de a fi scos din producție un an mai târziu. V-ați fi gândit vreodată la asta? Astăzi, o singură pereche din colaborarea cu Louis Vuitton s-a vândut cu 85.000 de dolari, iar modelul este, conform companiei, „de departe” cel mai bine vândut pantof din istoria sa.

Și totuși, lucrurile puteau sta complet diferit.

Salvat de la dispariție de câțiva retaileri

Cel mai șocant factor din bogata moștenire a modelului Air Force 1 este că ar fi putut deveni cu ușurință doar o amintire ștearsă a anilor ’80. După debutul din ’82, Nike plănuia să oprească producția. Nu din cauza vânzărilor slabe, ci pentru că brandul din Oregon nu începuse încă practica de a relansa modelele sale de încălțăminte.

Numai că, exact când producția urma să fie oprită în 1983, un grup de retaileri isteți din Baltimore, unde Air Force 1 dezvoltase un cult, și-au unit forțele. Aceștia au încercat să convingă Nike să păstreze pantoful în magazine. Charley Rudo Sports, Cinderella Shoes și Downtown Locker Room au văzut în Air Force 1 ceva ce nici măcar Nike nu vedea la acea vreme. Compania a fost convinsă și a fost de acord să producă o serie de culori exclusiv pentru vânzătorii din Maryland. Programul, cunoscut sub numele de „culoarea lunii”, a atras curând atenția și în afara zonei Baltimore, făcând clienți din New York și Philadelphia să călătorească pe autostrada I-95 în speranța de a pune mâna pe perechile exclusiviste regional.

Fenomenul străzii, fără marketing

Odată salvat de la a deveni o relicvă, reputația sa a continuat să crească în anii ’80 ca un element de bază al culturii stradale. Omar Maultsby, istoric al sneakerșilor și al hip-hop-ului, a explicat fenomenul foarte simplu. „Longevitatea Air Force 1 vine exclusiv de pe străzi. Acesta este un pantof cu marketing aproape zero, care are peste 2000 de culori diferite. Cum poți avea atâtea culori ale unui pantof cu stil simplist, lansat la începutul anilor ’80, și să fie încă relevant astăzi? Ai avut o eră a celor high-top, apoi a celor low. Apoi s-a trecut la mid. Multe ere. Fără marketing. Asfaltul.”

Pe măsură ce popularitatea pantofului a crescut la sfârșitul anilor 1980 și în anii ’90, a menținut materiale și culori relativ simple. Asta i-a determinat pe creatori de tendințe precum designerul Dapper Dan din Harlem (larg creditat cu popularizarea personalizării pantofilor sport) să ofere mai multe opțiuni, echipând pantoful cu logo-uri de la Louis Vuitton, Gucci și alte mărci de lux. Câteva decenii mai târziu, creațiile sale aveau să influențeze colaborarea oficială a lui Virgil Abloh între Nike și Louis Vuitton.

Explozia mainstream și colaborările legendare

În anii 2000, Air Force 1 a devenit complet mainstream, cu o vizibilitate sporită datorită rapperilor precum Jay-Z și Nelly. Piesa lui Nelly din 2002, „Air Force Ones”, a ajutat modelul să explodeze în Midwest și în sudul SUA. Această eră a adus și colaborări râvnite și ediții speciale, o strategie pe care Nike o folosește și astăzi.

Hai să fim serioși, lista celor mai bune lansări ar putea umple o carte, dar iată câteva dintre cele mai importante, bazate pe relevanță culturală, influență în design și cererea de pe piața de revânzare:

Louis Vuitton x Air Force 1: Considerată capodopera regretatului designer Virgil Abloh, colecția de 47 de perechi a ridicat ștacheta la niveluri fără precedent. O pereche „Monogram Brown/Damier Azur” este cel mai scump articol vândut vreodată pe platforma StockX, cu un preț de 85.000 de dolari.

Sony PlayStation x Air Force 1 Low: Lansat inițial în 2006 ca o ediție exclusivă pentru prieteni și familie, acest model din piele lăcuită a fost mereu unul dintre cele mai râvnite.

Off-White x Air Force 1 Low „The Ten": Prima colaborare a lui Virgil Abloh pe acest model a dat startul unui întreg trend, cu materiale translucide și designul său deconstruit.

Air Force 1 Low „Entourage": Deși niciuna dintre cele două versiuni nu a fost lansată publicului, perechile apărute într-un episod din 2006 al serialului HBO sunt extrem de căutate. În 2021, o pereche aurie s-a vândut la o licitație Sotheby's pentru 113.400 de dolari.

De la Triple White la energia Triple Black

Dincolo de colaborările de zeci de mii de dolari, câteva modele de serie au cimentat statutul legendar al pantofului. Air Force 1 Low Triple White este, pe bune, perechea pe care și-o imaginează oricine când se gândește la acest model. Este cea mai versatilă variantă, iar unii fani sunt atât de dedicați încât poartă o pereche o singură dată înainte de a o înlocui cu una nouă.

La polul opus, fie că-l iubești sau îl urăști, modelul complet negru a lăsat o amprentă de neșters. Pe internet, stilul este faimos pentru meme-ul „black Air Force 1 energy”, care ironizează reputația pantofului de a fi purtat de personaje dubioase.

Iar legătura cu sportul nu a fost niciodată uitată. Legende NBA precum Moses Malone l-au pus pe hartă, dar fostul star Rasheed Wallace, cunoscut ca „Sheed”, și l-a însușit cu adevărat. Între anii ’90 și 2000, Wallace purta modelul retro pe teren, primind în cele din urmă versiuni exclusive ștanțate cu silueta sa în timpul aruncării. Imposibil de acoperit moștenirea AF1 fără a-l menționa și pe rapperul din Bronx, Fat Joe. În anii 2000, mai multe perechi cu brandul Terror Squad au fost produse exclusiv pentru el și echipa sa, iar în 2023, Nike a lansat în sfârșit versiuni ale colaborării pentru publicul larg.