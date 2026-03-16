Ultimele articole

 

AcasăARTICOLENike Air Force 1 Black Patent costă 125 de dolari și vine...

Nike Air Force 1 Black Patent costă 125 de dolari și vine cu un look de gală

Autor - Gabriela Tanase
56
2 min.

Nike reinventează clasicul model Air Force 1 Low „Triple Black” cu o nouă versiune complet lăcuită, denumită „Black Patent”. Pantoful sport, care va costa 125 de dolari, este gândit să poată fi asortat chiar și la un smoking și se va lansa în timpul sezonului de modă de vară.

Un look de ceremonie

Noul Nike Air Force 1 Low „Black Patent” schimbă complet jocul pentru silueta clasică. Întreaga parte superioară este acoperită cu piele lăcuită lucioasă, oferindu-i un aspect elegant, de gală. Pentru a spori confortul, dar și pentru a adăuga un grad de rafinament, căptușeala este realizată din piele tradițională.

Ba chiar și micile detalii au fost modificate. Clasicul „dubrae” metalic de pe șireturi a fost eliminat, contribuind la un design cât mai subtil posibil pentru un pantof atât de strălucitor. Ideea nu e complet nouă, e drept că sneakerșii din piele lăcuită au fost, nu de puține ori, alegerea unora pentru evenimente black-tie sau ceremonii de absolvire. Jordan Brand a mers pe aceeași linie când a lansat modelul Air Jordan 11 „Cap & Gown”, o versiune complet neagră, gândită special pentru astfel de ocazii. V-ați gândit vreodată că un Air Force 1 ar putea fi purtat cu un costum elegant?

O reputație… complicată

Dar această abordare elegantă vine în contrast direct cu reputația pe care și-a creat-o modelul „Triple Black” de-a lungul anilor. Varianta clasică, complet neagră, este frecvent asociată în cultura populară cu „hoți, escroci și alte personaje dubioase”.

O schimbare de imagine, deci.

Istoria pielii lăcuite în sneakers

Și totuși, pielea lăcuită nu e o noutate în lumea încălțămintei sportive, având o istorie bogată. Primul pantof sport care a încorporat acest material a fost Air Jordan 11, lansat în 1995. Designerul Tinker Hatfield a folosit pielea lăcuită la cererea directă a lui Michael Jordan, care își dorea un material lucios pentru unul dintre modelele sale. Hatfield a ales pielea lăcuită pentru că era mai durabilă decât alte opțiuni (și, hai să fim serioși, arăta spectaculos).

Pe lângă pielea lăcuită, Hatfield a folosit și nailon balistic, inspirându-se din estetica mașinilor decapotabile. De altfel, pielea lăcuită a mai fost folosită pe modele Air Force 1 la începutul anilor 2000, în culori vibrante, „candy”, o tendință care se pare că va reveni odată cu nostalgia generală pentru acea perioadă.

Preț și disponibilitate

Pentru cei care vor să adauge o pereche în colecție, lansarea Nike Air Force 1 Low „Black Patent” este programată pentru sezonul de modă de vară. Prețul de vânzare a fost stabilit la 125 de dolari.

Citeste si:  Si-a tinut parul prins in coada sau in coc in fiecare. Iata cum arata acum 

Modelul va fi disponibil atât pe site-ul oficial Nike, cât și la anumiți retaileri parteneri selectați.

Articolul precedent
Articolul următor
Urmărește-ne si pe Google News

Citeste si:

 

 

Citește și:

