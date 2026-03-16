Nike se pregătește de Cupa Mondială cu un model special de sneakers, Air Max 95 „Mexico”, chiar dacă Adidas este sponsorul oficial al echipei naționale mexicane. Noul model vine cu un preț de 200 de dolari și face parte dintr-o tematică mai largă, denumită „Tiempo F.C.”.

Un design inspirat de culorile Mexicului

La prima vedere, pantoful sport joacă pe culorile steagului mexican, folosind alb, verde și roșu maroniu. Pielea albă formează cea mai mare parte a feței pantofului, pe care se suprapune un grafic cu flăcări punctate, în verde și roșu, de-a lungul panourilor laterale. E drept că designul este unul care atrage atenția.

Iar verdele este folosit din nou pentru vârful din piele și pentru călcâi, dar și pentru talpa exterioară și căptușeală. Roșul maroniu apare la buclele șireturilor, pe logo-ul Swoosh, pe emblema de pe limbă și la unitățile Air din partea din față a tălpii. Un detaliu interesant este talpa intermediară, care are o culoare de coajă de ou, menită să sugereze un aspect învechit, vintage.

Detalii care fac diferența

Dincolo de culori, detaliile ascunse sunt cele care spun o poveste. Pe călcâi apare același logo roz „Tiempo F.C.”, un club de fotbal fictiv, logo ce a fost prezent și pe modelul Air Force 1 Low lansat anterior pe aceeași temă.

Pe branț, dar și pe talpa exterioară, este inscripționat mesajul „Amor Que No Se Apaga”, care se traduce prin „Iubire ce nu se stinge niciodată”. V-ați fi gândit că un pantof poate purta un astfel de mesaj?

O colecție mai largă dedicată fotbalului

Si totuși, modelul acesta nu este singular. Face parte dintr-o serie mai amplă, dedicată culturii fotbalului. Pe lângă acest Air Max 95, a fost dezvăluit și un Air Force 1 Low cu aceeași tematică mexicană.

Au apărut informații și despre o versiune a aceluiași sneaker (Air Force 1 Low) dedicată echipei naționale a SUA, care este sponsorizată oficial de Nike. Colecția este completată de încă două perechi de Air Max 95, una pentru Coreea de Sud și una pentru Anglia, ambele fiind partenere Nike. Numai că, dintre acestea, doar modelul pentru Anglia poartă însemnele oficiale ale echipei, similar cu cel pentru SUA.

Preț și disponibilitate

Nike Air Max 95 „Mexico” nu are încă o dată de lansare confirmată oficial. Se așteaptă însă ca modelul să apară pe piață în timpul sezonului de modă de vară, probabil odată cu varianta Air Force 1 Low.

Prețul a fost stabilit la 200 de dolari.