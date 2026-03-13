Puține actrițe au modelat covorul roșu modern precum Nicole Kidman. Punctul de cotitură a venit în 1997, la cea de-a 69-a ediție a Premiilor Oscar, când a apărut într-o rochie care a intrat instantaneu în istorie și a adus pentru prima oară adevărata modă couture la Hollywood.

Momentul care a schimbat totul

În 1997, Nicole Kidman a sosit la Oscar ca însoțitoare a lui Tom Cruise, la acea vreme cel mai puternic star de la box office. Dar în momentul în care a pășit pe covor în acea rochie couture chartreuse (un galben-verzui electric) semnată de John Galliano pentru Christian Dior, întreaga poveste s-a schimbat. Presa și publicul au uitat de Cruise.

Rochia brodată complex a devenit un reper instantaneu în modă. Este considerată pe scară largă momentul care a adus cu adevărat moda couture la Premiile Oscar, transformând parada celebrităților într-un eveniment cultural.

Mai mult decât o însoțitoare

Simbolismul este aproape perfect.

Ea a sosit ca însoțitoarea lui, însă rochia a prevestit o inversare a rolurilor. Lumea modei o urmărea deja, iar felul în care ea a înțeles puterea acelui moment pare, în retrospectivă, aproape profetic. Pana la urma, nu mai era doar „soția lui Tom Cruise”, ci o forță de sine stătătoare.

O arhivă de modă impresionantă

Kidman abordează moda la fel cum își abordează actoria. Neînfricat. V-ați gândit vreodată la covorul roșu ca la o scenă de teatru? Ei bine, pentru ea exact asta este, un alt loc pentru transformare, la fel cum a dispărut în personajul Virginia Woolf din „The Hours”, rol pentru care a și câștigat Premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță la cea de-a 75-a ediție a premiilor.

De-a lungul anilor, a construit una dintre cele mai puternice arhive de modă de la Hollywood. Printre piesele de rezistență se numără rochia couture aurie Christian Dior de la Oscarurile din 2000 sau spectaculoasa rochie roșie cu fundă sculpturală de la Balenciaga, purtată în 2007, la cea de-a 79-a ediție a Premiilor Academiei. Relația ei de lungă durată cu Chanel și alte branduri de top arată o actriță care, pe bune, înțelege moda.

O moștenire care continuă

Mai important, Kidman a ajutat la deschiderea ușii pentru o întreagă generație de actrițe care au început să folosească covorul roșu ca pe o platformă pentru conversații culturale. Și totuși, ea este încă în joc.

La aproape trei decenii de la acel moment Galliano, ea rămâne o candidată la titlul de „cel mai bine îmbrăcată” de fiecare dată când pășește pe covorul roșu. E drept ca actrița va prezenta și la ediția din acest an a Oscarurilor. Iar obsesivii modei (ca și noi, de altfel) abia așteaptă să vadă ce va purta de data aceasta.