Nicole Kidman aduce peplumul înapoi la Oscar 2026 cu o rochie Chanel

Autor - Gabriela Tanase
Nicole Kidman a pășit pe covorul roșu al Premiilor Oscar 2026 în calitate de prezentatoare, marcând un moment special. Actrița s-a reunit cu Ewan McGregor, partenerul său din celebrul film Moulin Rouge, pentru a celebra 25 de ani de la lansarea acestuia. Dar, dincolo de reuniune, ținuta sa a fost cea care a acaparat atenția tuturor.

O creație Chanel personalizată

Kidman a ales o rochie Chanel personalizată, o creație semnată de Matthieu Blazy. Numai că nu a fost o rochie oarecare. Realizată din mătase roz-pudrat, ținuta a ieșit în evidență printr-un bustier brodat cu cristale albe și gri și mărgele negre. Piesa de rezistență? Cu siguranță talia peplum, realizată din pene în nuanțe de bej, roz, nude și caisă, care coborau în cascadă pe fustă.

De la podium la covorul roșu

Designul personalizat a fost, de fapt, o reinterpretare pentru seară a look-ului cu numărul 45 din colecția couture Chanel pentru primăvara anului 2026. E drept că piesa originală arăta puțin diferit, având un top cu guler înalt. Pentru Nicole Kidman, creația a fost modificată pentru a crea un corset fără bretele (o alegere mult mai potrivită pentru un astfel de eveniment), păstrând însă detaliile esențiale: talia spectaculoasă din pene roz-pal și trena.

Citeste si:  Cele mai diabolice si perverse zodii. Vezi cine ti-ar putea distruge viata!
Nicole Kidman si rochia din 1997 care a rescris regulile la Oscar
RecomandariNicole Kidman si rochia din 1997 care a rescris regulile la Oscar

Bijuterii de zeci de carate

Ținuta a fost completată, clar, cu accesorii de la aceeași casă de modă. Actrița a purtat pantofi Chanel și piese de înaltă bijuterie ale brandului.

Cerceii au fost o alegere aparte.

Realizați din aur alb de 18 carate în formă de nod, aceștia erau împodobiți cu perle de cultură și diamante. Iar inelele, tot din aur alb de 18 carate și cu diamante, au completat perfect look-ul elegant.

Nicole Kidman și Keith Urban divorțează oficial după 18 ani
RecomandariNicole Kidman și Keith Urban divorțează oficial după 18 ani

Un look demn de un premiu

Chiar dacă nu s-a aflat pe lista nominalizaților din acest an, apariția actriței a fost una câștigătoare. așa cum s-a remarcat în culise, „Poate că nu a fost nominalizată astăzi, dar look-ul ei elegant de pe covorul roșu a fost demn de propriul său premiu.”

Emma Stone, a 5-a nominalizare la Oscar, a uimit într-o rochie Louis Vuitton
Kylie Jenner a dominat Oscarurile 2026 fără să pășească pe covorul roșu
Timothée Chalamet a adus stilul anilor 2000 la Oscarurile...

Timothée Chalamet a surprins din nou pe covorul roșu la gala Premiilor Oscar din 2026. Cunoscut pentru alegerile sale vestimentare nonconformiste, actorul din „Marty...

Designerii nominalizați la Oscar 2026 au purtat ținute cu...

La gala Oscar 2026, designerii de costume nominalizați au demonstrat că meseria lor nu se oprește la ecranul cinematografului. Ținutele lor de pe covorul...

Filmul Sinners sparge recordul la Oscar 2026 cu 16...

Cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar a început în forță, cu un record istoric doborât de la bun început. Filmul epic „Sinners”, regizat...

Odessa A’zion a uimit la Oscar 2026 într-o ținută...

Actrița Odessa A’zion, în vârstă de 25 de ani, a adus o estetică inspirată de Stevie Nicks pe covorul roșu al celei de-a 98-a...