Nicole Kidman a pășit pe covorul roșu al Premiilor Oscar 2026 în calitate de prezentatoare, marcând un moment special. Actrița s-a reunit cu Ewan McGregor, partenerul său din celebrul film Moulin Rouge, pentru a celebra 25 de ani de la lansarea acestuia. Dar, dincolo de reuniune, ținuta sa a fost cea care a acaparat atenția tuturor.

O creație Chanel personalizată

Kidman a ales o rochie Chanel personalizată, o creație semnată de Matthieu Blazy. Numai că nu a fost o rochie oarecare. Realizată din mătase roz-pudrat, ținuta a ieșit în evidență printr-un bustier brodat cu cristale albe și gri și mărgele negre. Piesa de rezistență? Cu siguranță talia peplum, realizată din pene în nuanțe de bej, roz, nude și caisă, care coborau în cascadă pe fustă.

De la podium la covorul roșu

Designul personalizat a fost, de fapt, o reinterpretare pentru seară a look-ului cu numărul 45 din colecția couture Chanel pentru primăvara anului 2026. E drept că piesa originală arăta puțin diferit, având un top cu guler înalt. Pentru Nicole Kidman, creația a fost modificată pentru a crea un corset fără bretele (o alegere mult mai potrivită pentru un astfel de eveniment), păstrând însă detaliile esențiale: talia spectaculoasă din pene roz-pal și trena.

Bijuterii de zeci de carate

Ținuta a fost completată, clar, cu accesorii de la aceeași casă de modă. Actrița a purtat pantofi Chanel și piese de înaltă bijuterie ale brandului.

Cerceii au fost o alegere aparte.

Realizați din aur alb de 18 carate în formă de nod, aceștia erau împodobiți cu perle de cultură și diamante. Iar inelele, tot din aur alb de 18 carate și cu diamante, au completat perfect look-ul elegant.

Un look demn de un premiu

Chiar dacă nu s-a aflat pe lista nominalizaților din acest an, apariția actriței a fost una câștigătoare. așa cum s-a remarcat în culise, „Poate că nu a fost nominalizată astăzi, dar look-ul ei elegant de pe covorul roșu a fost demn de propriul său premiu.”