Nicky Hilton a colaborat cu brandul de lux pentru copii La Coqueta pentru o nouă colecție de haine în ediție limitată. Lansarea celor 21 de piese vestimentare are loc joi. Acestea vin într-o paletă de nuanțe pastelate, perfecte pentru sezonul de primăvară-vară care bate la ușă.

O colaborare bazată pe amintiri

Apropierea de brand nu este deloc una nouă pentru Hilton, care a declarat că este o clientă fidelă de mult timp. Ea a mărturisit că are o legătură emoțională puternică cu hainele create de fondatoarea Celia Muñoz. „Sunt de mult timp clientă La Coqueta și întotdeauna am adorat designurile Celiei”, a spus Hilton. „Am cele mai fericite amintiri cu copiii mei purtând colecțiile ei… de la acele momente prețioase de nou-născut la rochiile de petrecere pentru fetele mele și seturile-semnătură pentru băiețelul meu.”

Fiecare piesă din colecție este, de fapt, inspirată de o amintire din copilăria lui Nicky.

Detalii delicate și motive personale

V-ați gândit vreodată că rochiile purtate de surorile Hilton în copilărie vor ajunge să inspire o colecție întreagă? Ei bine, exact asta s-a întâmplat, siluetele fiind reinterpretate pentru a se potrivi stilului actual. Paleta cromatică este dominată de nuanțe de bleu-pudră și alb, iar materialele folosite includ broderie englezească, tafta, bumbac și in, esențiale pentru o garderobă de vară.

Dar detaliile sunt cele care fac, până la urmă, diferența. Colecția este plină de elemente subtile și sentimentale, precum broderii realizate manual, fundițele-semnătură ale brandului La Coqueta, motive jucăușe cu pisicuțe și imprimeuri florale.

Un material textil cu poveste

Exclusiv pentru această colaborare a fost creat un material special, un toile de Jouy care ilustrează, în cuvintele lui Nicky Hilton, „o tapiserie de amintiri prețioase”.

Pe bune, mai personal de atât nu se putea.

Viziunea fondatoarei La Coqueta

Celia Muñoz, fondatoarea și directorul de creație al La Coqueta, a descris parteneriatul ca fiind unul firesc. „Această colaborare este o adevărată întâlnire a minților și valorilor, și a fost o plăcere și o onoare imensă să creez colecția alături de Nicky”, a declarat Muñoz. E drept că stilul lui Hilton s-a potrivit perfect cu viziunea brandului.

„Stilul atemporal al lui Nicky și aprecierea sa pentru moștenire au făcut-o partenerul perfect pentru o colecție care onorează tradiția, simțindu-se în același timp modernă fără efort.”

La Coqueta a fost fondat de Celia Muñoz (mamă a cinci copii) în 2013. Brandul, conform descrierii oficiale, îmbină „tradiționalismul modern cu nostalgia spaniolă”. Magazinul principal al mărcii se află în Notting Hill, Londra. Iar pe lângă alte două locații în capitala britanică, La Coqueta are magazine și în Statele Unite, în Charleston (Carolina de Sud), Palm Beach (Florida) și în magazinele Poppy din Santa Monica și Montecito (California).