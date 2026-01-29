Nicki Minaj, cetățeană SUA pentru 1 milion $. Cum a obținut Gold Card”-ul de la Trump

Nicki Minaj a rupt tăcerea. Celebra artistă a dezvăluit că a pus mâna pe controversatul „Gold Card” al lui Donald Trump, o scurtătură de lux spre cetățenia americană care costă, evident, o avere. Rețelele de socializare au explodat.

Miercuri, pe platforma X, artista a publicat imaginea cardului. Un singur cuvânt a însoțit-o: „Welp”. Programul nu e pentru oricine, scrie Digi24. Totul începe cu o taxă nerambursabilă de 15.000 de dolari, iar dacă treci de verificări, urmează o donație de 1 milion de dolari, o garanție că vei aduce beneficii Americii.

„Minunatul, amabilul și fermecătorul meu președinte”

Artista nu-și ascunde deloc loialitatea față de fostul președinte. Pentru fanii confuzi, Minaj a venit cu lămuriri într-o altă postare. „Finalizăm documentele de cetăţenie chiar în acest moment, conform dorinţei minunatului, amabilului şi fermecătorului meu preşedinte”, a scris interpreta hitului „Starship”.

Totul s-a întâmplat la doar câteva ore după ce Minaj a apărut lângă Trump la un summit unde se promova noua lui inițiativă, „Trump Accounts”. Acolo și-a declarat admirația. „Probabil că sunt cea mai mare admiratoare a preşedintelui şi asta nu se va schimba… Nu îi vom lăsa să scape cu intimidările şi campaniile de denigrare… Are multă forţă în spate şi Dumnezeu îl protejează”, a afirmat Minaj la eveniment.

Ce este, de fapt, acest „Trump Gold Card”?

Pare un scenariu de film. O scurtătură VIP, o cale rapidă spre unul dintre cele mai dorite pașapoarte din lume. Procedura, explicată pe site-ul inițiativei, începe cu 15.000 de dolari, o taxă de procesare plătită către Departamentul de Securitate Internă (DHS). Dacă profilul tău e acceptat, vine pasul cel mare: o donație de 1 milion de dolari. Suma asta trebuie să demonstreze că vei contribui pozitiv la societatea americană, deși, în funcție de caz, pot apărea și alte taxe către Departamentul de Stat. O portiță pentru bogați, cu alte cuvinte.

De la rezident permanent la susținător fervent

Surprinzător sau nu, Nicki Minaj nu era cetățean american. Chiar dacă e una dintre cele mai de succes artiste de pe planetă și locuiește în SUA de când era mică, ea s-a mutat din Trinidad și Tobago în copilărie și a avut până acum doar statut de rezident permanent legal. Detaliul acesta l-a făcut public abia în 2024.

Acum, lucrurile par să se miște cu o viteză uluitoare. Relația strânsă cu Donald Trump pare să fi uns roțile. Ironia sorții pentru fanii din România? Ei încă își amintesc cum artista și-a anulat concertul de la București cu doar câteva ore înainte, pe motive de siguranță.

O relație cu beneficii reciproce?

Sprijinul lui Minaj pentru Trump nu e doar din gură. La summitul „Trump Accounts”, a promis bani grei: între 150.000 și 300.000 de dolari. Banii sunt meniți să-i ajute pe fanii ei, „Barbz”, să deschidă conturi de investiții cu avantaje fiscale pentru copii, o mișcare ce se aliniază perfect cu agenda politică a lui Trump.

Coincidență? Greu de crezut. Gestul cimentează o alianță puternică între un star pop și un politician care vrea să-și lărgească baza de alegători. În schimbul loialității și banilor, artista primește ce-și dorea de mult. Cetățenia. Gata. S-a rezolvat.