New Balance 991v1 vine cu textură de crocodil și un preț de 270 de dolari

Autor - Daniela Matei
New Balance se pregătește să lanseze o versiune de-a dreptul specială a unuia dintre cele mai clasice modele ale sale, 991v1. Noua pereche, fabricată în Marea Britanie, vine cu o textură de piele de crocodil și va fi disponibilă de joi la un preț de 270 de dolari.

Un design reptilian premium

La prima vedere, combinația de tonuri soft precum Oyster Gray, Pistachio Shell și French Oak creează un alb-cremos care acoperă aproape totul, de la partea superioară la talpa intermediară. Numai că lucrurile stau puțin diferit la o privire mai atentă. Vorbim, pe bune, de o piele premium tăbăcită vegetal, peste care fabrica New Balance din Flimby a aplicat un model texturat, în relief, ce imită pielea de crocodil.

Iar acest material acoperă aproape fiecare panou al pantofului, cu excepția câtorva suprapuneri sintetice discrete.

Istoria modelului 991

V-ați fi gândit că modelul 991 are deja o istorie bogată în spate? Lansat pentru prima dată în 2001, acesta se numără printre cele mai apreciate siluete ale brandului. Deși inițial a fost conceput ca un pantof de alergare de performanță, modelul retro a fost rapid adoptat ca un sneaker de zi cu zi, perfect pentru stilul de viață urban.

Și chiar dacă a devenit un pilon al producției „made-in-England” a companiei, nu a fost întotdeauna așa. Au existat și versiuni fabricate în SUA, inclusiv unele loturi din iterația originală din 2001.

Nu e prima incursiune în lumea crocodililor

E drept că lansarea vine în umbra recentelor modele Nike Air Force 1 și Air Max 90 cu textură similară, deci ideea nu e complet nouă pe piață.

Dar New Balance nu este deloc un novice în peisajul reptilian.

În luna ianuarie, brandul din Boston a lansat un nou sneaker de lifestyle cunoscut sub numele de Gator Run. Acesta a fost inspirat de un pantof robust pentru gazon din 1982. Pentru lansarea respectivă (care a avut loc la începutul anului), New Balance a îmbrăcat modelul cu profil redus în două variante de culori cu imprimeu de crocodil din piele lăcuită.

Preț și disponibilitate

Pentru cei interesați, sneakerul New Balance Made in UK 991 White Croc va fi lansat joi. Prețul de vânzare este de 270 de dolari. Perechea va fi disponibilă atât pe newbalance.com, cât și la anumiți retaileri parteneri.

Vor exista mărimi pentru bărbați (cu codul de stil M991CR1), dar și pentru femei (W991CR1), acoperind astfel o plajă largă de clienți.

