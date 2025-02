Nevoi fundamentale. Ce ii trebuie femeii moderne ca sa fie fericita. Tot Universul tinde spre echilibru. Echilibrul este un deziderat in viata fiecaruia. Pe de alta parte tot ceea ce se intampla in jur nostru are efect direct asupra echilibrului interior. De la divort, la indragostire, de la emotiile de la serviciu pana la problemele copiilor, de la tensiunile din trafic si cursele contra cronometru in magazine, de la invidie la gelozie, de la dragoste la ura, totul are impact asupra echilibrului interior.

Mai mult, tot ceea ce gandesti, tot ceea ce simti si iti doresti se reflecta in actiunile tale exterioare. De fiecare data, scopul este acelasi: obtinerea si mentinerea echilibrului interior.

Femeia este complet diferita de barbat. Nevoile fundamentale ale femeii sunt, insa, identice cu cele ale barbatului.

Demonstratia a fost facuta de un celebru psiholog, care a stabilit ca psihicul uman are aceleasi necesitati, indiferent de sex. Abraham Maslow este cel care a stabilit ca omul are cinci nevoi fundamentale, incepand cu nevoile fiziologice (mancare, somn, sex), urmata de nevoia de siguranta si stabilitate. A treia nevoie fundamentala este cea a interactiunilor sociale, nevoia apartenentei unui grup si unei familii. A patra necesitate este cea a respectului de sine, a increderii in sine si in semeni, in timp ce ultimul etaj este cel al afirmarii sociale si al creativitatii. Foarte important este faptul ca nu se poate trece la o etapa superioara, inainte ca nevoile nivelului anterior sa nu fie indeplinite.

Povestea elefantului

Cel mai mare mamifer terestru nu poate sta in picioare decat daca se sprijina concomitent pe cel putin trei picioare. In caz contrar, cade. Elefantul esti tu si psihicul tau, iar picioarele elefantului sunt viata interioara (gandurile, sentimentele, complexele si dorintele tale), viata sociala (prietenii, rudele), viata de familie (partenerul de viata si copiii) si viata profesionala (activitatea ta, modul in care castigi bani). Poate fi in “aer” un singur picior! Elefantul isi mentine echilibrul atata vreme cat un singur picior este ridicat. daca un al doilea picior este ridicat, echilibrul devine precar iar elefantul poate sa cada….

Siguranta – Aceasta presupune stabilitate si garantii pentru siguranta zilei de maine. Femeile, mai mult decat barbatii, au nevoie de “locul lor”, de casa si de confortul acesteia. Asa se explica de ce prima achizitie valoroasa a femeii este casa, iar a barbatilor, masina. Femeile au nevoie sa simta concret siguranta financiara, de aici ideea ca sunt “innebunite dupa bani”. In functie de varsta, aceasta se traduce prin nevoia de a avea o familie, de a avea prieteni si o comunitate care sa aiba interese comune. Femeile au mai muti prieteni decat barbatii. Tot din acest motiv, femeile incheie mai multe asigurari decat barbatii, sunt mai prudente in tot ceea ce fac si iau decizii in functie de perspective.

Apartenenta – Femeile au nevoiea psihica de a apartine cuiva. Aceasta prespune apartenenta la un grup, ca exprimare a dimensiunii sociale a individului, indiferent ca acesta este familia, grupul de prieteni sau colegii de la scoala ori serviciu. Apartenenta include insa si nevoia de a iubi si de a fi iubita, nevoie pe care femeile o resimt in mod special. Se poate spune ca femeile nu se marita, de exemplu, in primul rand, din dragoste, ci pentru au nevoie de o demonstratie concreta a faptului ca au reusit sa-si construiasaca, “cu acte”, grupul de baza – familia. Din acelasi motiv, fetele sunt mai sociabile si mai prietenoase decat baietii. Tot din acest motiv femeile vor sa faca copii!

Stima de sine

Este una din nevoile la care femeile se raporteaza cu precadere. Se spune ca “o femeie care crede in ea este mai puternica decat 10 barbati furiosi”. De aici pleaca respectul fata de sine si increderea in fortele proprii. Mai mult, o femeie care are incredere in ea, este o femeie fericita, care are resurse pentru a depasi si infrunta toate obstacolele vietii. Pierderea sau atenuarea respectului de sine are foarte multe cauze. Una dintre ele, poate cea mai des intalnita, in cazul femeilor – abuzurile si violenta domestica. Stima de sine se intretine, iar femeile stiu instinctiv ca respectul fata de sine este direct proportional cu imaginea lor din oglinda.

Afirmarea

Se poate spune ca este suma aspiratiilor umane. Femeile inteleg foarte bine acest criteriu. Spre deosebire de barbati, care sunt impinsi in primul rand de orgoliu personal, femeile gestioneaza, inclusiv aceasta nevoie, cu ratiune. Toata lumea accepta ideea ca in spatele fiecarui barbat puternic se afla o femeie (si mai) puternica. Pentru femei, afirmarea, ca necesitate a psihicului, este mult mai diversa, implicit si satisfactiile fiind mult mai mari. O femeie se simte rasplatita si prin laudele pe care le primeste, pentru prajitura de duminica, dar si pentru recunoasterea profesionalismului sau la locul de munca.