Neurocercetător – Obiceiul de pe telefon care îți programează creierul pentru distragere

Autor - Lavinia Ciofu
50
3 min.

Te lupți să rămâi concentrat? Simți că nu poți termina nimic fără să arunci o privire la telefon? S-ar putea să nu fie de vină oboseala. Problema e, de fapt, un obicei pe care îl repeți mecanic, zi de zi, transformându-ți mintea într-o mașinărie expertă în a fi distrasă.

Un neurocercetător a pus degetul pe rană într-un video pe TikTok. Conform Mirror, specialista @emonthebrain spune că motivul pentru care nu ne putem aduna este „evident”, deși cei mai mulți dintre noi îl ignorăm complet.

Legea lui Hebb: Cum te antrenezi, fără să vrei, să fii neatent

Fiecare scroll contează. E un antrenament. Surprinzător sau nu, creierul nu distinge între un obicei bun și unul rău. El doar învață. Devine mai bun la orice faci în mod repetat. „Ceva ce majoritatea oamenilor nu realizează este că de fiecare dată când dai scroll în loc să rămâi concentrat, practici distragerea și îți antrenezi creierul să devină mai bun la a fi distras”, explică ea în clip.

Totul se reduce la un principiu de bază din neuroștiință.

Citeste si:  Rețetă pentru muzeu în Italia - Metoda anti-anxietate validată de 3.000 studii

„În neuroștiință, aceasta este Legea lui Hebb: neuronii care se activează împreună, se conectează împreună. Orice faci mai des, creierul tău devine mai eficient la acel lucru.”

Logica e brutal de simplă. „Dacă te distragi constant și amâni lucrurile, creierul tău va deveni destul de bun la asta – și apoi îți spui, ‘Nu mă pot concentra’”, completează specialista.

De la scroll la autocritică. Un cerc vicios periculos

Și nu e vorba doar de social media. Nici pe departe. Vorbim de un tipar universal al creierului, cu efecte serioase și în alte aspecte ale vieții. Specialista ne avertizează că același mecanism se aplică și la gândurile noastre.

Dacă îți repeți constant că „nu sunt suficient de bun” sau „nu pot face asta”, mintea ta cimentează aceste convingeri. Le transformă într-o realitate proprie, chiar dacă sunt false. Practic, te antrenezi să crezi în limitele tale, exact cum te antrenezi să fii distras de un ecran.

„Terapeutul meu tocmai mi-a zis asta!” Val de reacții în comentarii

Postarea a explodat. Mii de oameni s-au regăsit imediat în descriere. „Terapeutul meu literalmente mi-a spus asta ieri – de unde ai știut?!”, a scris cineva. Coincidență? Greu de crezut.

Alții au săpat mai adânc, căutând rădăcina problemei. Un comentariu a atins o coardă sensibilă: „Adevărat, dar cred că ar trebui să abordăm de ce oamenii tânjesc după distragere. O societate supra-productivă? Singurătate? Anxietate? Dacă nu rezolvăm cauza principală, simptomul nu va dispărea niciodată.”

Citeste si:  Balanță și Scorpion, zodiile cu cele mai mari șanse de succes în octombrie 2025

Ironia sorții, mulți au recunoscut că au dat peste acest video esențial exact în timp ce dădeau scroll. Unul dintre ei a glumit: „Doamne, am o diplomă în scrolling!”.

Există vreo scăpare? Ce poți face concret

Primul pas e conștientizarea. Al doilea este acțiunea. Marii jucători din tehnologie au început să ofere unelte pentru a ne ajuta. Apple, de pildă, a integrat funcția „Screen Time” (Timp de utilizare) pe dispozitivele sale, un instrument care promite să redea controlul utilizatorilor.

„Screen Time îți oferă informații despre cum îți petreci timpul în aplicații și pe site-uri web. De asemenea, oferă instrumente pe care le poți folosi pentru a controla timpul petrecut pe orice activitate”, a transmis compania. Funcția te lasă să pui limite de timp pe aplicații și le dă părinților control asupra telefoanelor copiilor. Ideea de bază rămâne aceeași: creierul devine expert la ce face cel mai des. Iar să înțelegi asta e cheia pentru a-ți recupera atenția.

Vlăduța Lupău, șocată în SUA – Furtuna cu 10 morți a lăsat 200.000 de oameni în beznă
Zahărul după masă, risc de Alzheimer cu 69%. Ce arată un nou studiu
