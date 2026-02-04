Nepotul Maiei Morgenstern, Amos Ezra Iancu, a împlinit 5 luni. Semnificația numelui său e unică

Un nume cu o încărcătură divină, ales cu multă grijă. Nepotul Maiei Morgenstern a împlinit cinci luni. El poartă o combinație rară de prenume, unde fiecare ascunde o poveste și o promisiune. Nu e deloc o alegere întâmplătoare pentru primul copil al Cabiriei, fiica actriței, potrivit Spynews.

E o bucurie uriașă în familia Morgenstern. La 26 de ani, Cabiria, fiica actriței, a devenit mamă pentru prima oară. Trăiește din plin fiecare secundă alături de fiul ei, conform informațiilor apărute în Spynews. Micuțul a împlinit cinci luni pe 3 februarie, iar bunica sa celebră a marcat momentul. Cum altfel decât printr-un mesaj plin de emoție.

Amos, Ezra, Iancu: O triplă protecție divină

Numele întreg al băiatului este Amos Ezra Iancu. O alăturare cu ecouri biblice și tradiționale foarte puternice, care formează un fel de scut simbolic pentru purtător. Primul prenume, Amos, vine de la Sfântul Prooroc Amos. Traducerea? „Purtat de Dumnezeu”. Sau „Iubit de Dumnezeu”. O declarație de credință încă de la start.

Urmează Ezra. Un alt nume biblic, inspirat de preotul din Vechiul Testament, care înseamnă „ajutor”. Se spune că băieții cu acest nume sunt ocrotiți de divinitate și înclinați să-i sprijine pe cei din jur. La final, Iancu, forma românească a lui Ioan, încheie triada cu semnificația „Dumnezeu este milostiv”. Sau, mai simplu, „dar de la Dumnezeu”. O simplă coincidență? Puțin probabil. Alegerea seamănă mai mult a rugăciune transformată în nume.

Cabiria Morgenstern, mamă devotată: „Mă simt binecuvântată”

Maternitatea a transformat-o pe Cabiria. Tânăra de 26 de ani vorbește des pe rețelele de socializare despre trăirile ei și recunoaște fără ocolișuri că se simte „binecuvântată” că are un copil. Primele luni din viața lui Amos au fost pline de postări. Zâmbete, nopți nedormite, totul. Portretul unei mame fericite.

Noua etapă din viața ei se desfășoară sub ochii iubitori ai mamei sale. Maia Morgenstern nu e doar o actriță uriașă, ci și o bunică topită după nepot. Între cele trei generații se clădește o legătură tot mai puternică.

Mesajul emoționant al bunicii Maia: O dublă sărbătoare în familie

Februarie este o lună specială pentru ei. Pe 3 februarie, Amos a făcut cinci luni. Marea actriță a marcat momentul cu un mesaj emoționant, nu doar pentru nepot, ci și pentru fiica sa. Și bucuria e dublă, pentru că pe 11 februarie Cabiria împlinește 27 de ani.

Maia Morgenstern a vorbit despre dragostea care îi unește, despre miracolul acestei noi vieți care le-a adus atâta fericire. E un carusel de emoții într-o familie unită, unde fiecare zâmbet contează și este sărbătorit la maximum.

Cine este tatăl copilului Cabiriei Morgenstern

Familia este completată de partenerul Cabiriei, Andrei Ciobanu. El are 64 de ani și este tatăl micuțului Amos Ezra Iancu. Cuplul este foarte discret cu viața personală. Se bucură de noul rol de părinți departe de ochii lumii, concentrați total pe creșterea băiatului. O familie modernă, unită de iubirea pentru un copil cu un nume ce pare predestinat.