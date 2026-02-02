Nepotul lui Michael Jackson recreează mișcările Regelui Pop în noul trailer. Premiera pe 24 aprilie

Jaafar Jackson dansează în pielea unchiului său. Pur și simplu. Noul trailer pentru filmul biografic „Michael” tocmai a apărut, iar asemănarea dintre nepotul de 29 de ani și legendarul Michael Jackson îți taie respirația, conform People. Regizat de Antoine Fuqua, filmul intră în cinematografe pe 24 aprilie și promite să dezvăluie o latură a artistului pe care publicul n-a văzut-o niciodată.

Cine dă viață poveștii Jackson

Jaafar, fiul lui Jermaine Jackson, preia rolul principal. Nu întâmplător. Regizorul Fuqua a explicat într-o declarație din februarie 2024: „Cel mai important e că Jaafar îl întruchipează pe Michael. Merge dincolo de asemănarea fizică. Spiritul lui Michael transpare într-un mod magic.”

Copilăria artistului? O interpretează tânărul Juliano Krue Valdi. Distribuția arată bine. Colman Domingo joacă rolul lui Joe Jackson, tatăl și managerul care a avut o relație complicată cu cei 11 copii ai săi până la moartea sa în 2018. Nia Long o interpretează pe mama Katherine. Kat Graham devine Diana Ross. Miles Teller apare ca avocatul John Branca.

Domingo vrea să găsească omul din spatele legendei

Actorul care îl joacă pe Joe Jackson a vorbit deschis despre abordarea sa. „Mă distrez de minune la filmări”, a declarat Domingo pentru People. Dar rolul vine cu responsabilitate, iar asta se simte. „Par să fiu pe drumul interogării unor oameni reali. Vreau să le găsesc umanitatea, să le găsesc inima și umorul. Poate merge împotriva opiniei publice uneori, dar cred că asta e responsabilitatea mea – să găsesc versiunea complexă a acestor oameni.”

Joe Jackson rămâne o figură controversată. Disciplina dură. Metodele discutabile. Dar și rezultatele care au creat cea mai faimoasă familie din istoria muzicii pop.

O echipă care l-a cunoscut pe Michael

Fuqua n-a lăsat nimic la voia întâmplării. „Am adunat o echipă incredibilă de artiști pentru acest proiect – machiaj și coafură, costume, cinematografie, coregrafie, lumini, totul – și unii care l-au cunoscut și au lucrat cu Michael se reunesc pentru acest film”, a spus regizorul în declarația sa. Primele fotografii cu Jaafar de pe platourile de filmare au apărut în februarie 2024. Internetul a explodat. Fanii au rămas șocați de cât de mult seamănă nepotul cu unchiul său celebru.

Producătorul care a adus pe marile ecrane povestea lui Freddie Mercury

Graham King se numără printre producători. Numele ți-e familiar? El a stat în spatele „Bohemian Rhapsody”, filmul biografic despre Freddie Mercury care a câștigat premii și a generat încasări uriașe.

Sinopsisul oficial promite mult: „Evidențiind atât viața sa în afara scenei, cât și unele dintre cele mai iconice performanțe din începutul carierei sale solo, filmul oferă publicului un loc în primul rând pentru a-l vedea pe Michael Jackson cum nu l-a mai văzut nimeni până acum. Aici începe povestea lui.”

Coincidență că producătorul lui „Bohemian Rhapsody” lucrează la un alt film despre o legendă a muzicii? Greu de crezut. Formula a funcționat odată. Hollywood speră să o repete.