Neinvitată la petrecerea firmei din grijă. Verdictul instanței – discriminare, dar justificată

Un tribunal a dat o decizie care a încins spiritele. O femeie cu anxietate socială a fost lăsată pe dinafară de la petrecerea de Crăciun a firmei. Intenționat. Judecătorii? Au zis că e legal. Motivul invocat de colegi a fost că au vrut s-o scutească de un stres în plus.

Povestea, preluată de Dailymail, este despre Shelby Caughman. O ecologistă. Ea și-a dat firma în judecată. De ce? Nu a primit invitație la o petrecere restrânsă de birou, cu doar opt oameni. A acuzat discriminare pe fondul dizabilității, dar decizia finală a fost o adevărată surpriză.

Grijă excesivă sau discriminare mascată?

La bază a stat o intenție, teoretic, bună. Shelby Caughman avea un diagnostic complex: agorafobie, adică teama de a ieși din casă sau de spații pline de lume, plus ADHD, autism și stres post-traumatic. Era deja în concediu medical pentru probleme de sănătate mintală. Când a venit vorba de petrecerea de Crăciun, colegii de la Echoes Ecology s-au confruntat cu o dilemă.

Și au decis. Nu o invită. Simplu. Raționamentul lor? Au crezut că o petrecere i-ar face mai mult rău, mai ales că Shelby însăși le spusese că se simte prea „copleșită” și ca să se gândească la întoarcerea la birou. În capul lor, o protejau de un stres inutil.

„Voiam doar să am de ales”, a fost replica angajatei

Shelby se angajase la firmă în aprilie 2023. Stresul de la job s-a adunat, ajustările necesare nu au venit, așa că în iulie 2024 a intrat în medical. Nu s-a mai întors niciodată. A demisionat în februarie 2025. Cât era în concediu, un raport medical a recomandat niște schimbări pentru o eventuală revenire: program flexibil, muncă de acasă, lucruri de bun simț.

Dar același raport spunea ceva ce a creat toată confuzia: că ar vrea să fie scutită de ședințe și evenimente sociale. Aici a fost problema. Într-o discuție ulterioară, Shelby a corectat asta. A zis clar că nu e de acord cu formularea, că ei îi plac socializările și că „voia doar o alegere”, nu să fie tăiată de pe listă din start. Când a văzut că invitația la petrecerea din decembrie nu a mai venit, le-a scris un e-mail. Răspunsul lor? Au crezut că ar fi „insensibil” să o invite. Și-au cerut scuze pentru interpretarea greșită.

Verdictul care a uimit: Discriminare, dar „justificată”

Surprinzător sau nu, tribunalul a fost de acord cu un lucru: excluderea ei a fost discriminare. Tehnic vorbind, o „discriminare care decurge din dizabilitate”. Gestul de a nu o invita a fost legat direct de problemele ei de sănătate. Și totuși, firma a câștigat procesul.

Cum e posibil? Judecătorul a etichetat acțiunea drept „justificată obiectiv”.

Peter O’Donnell, judecătorul cazului, a explicat logica: „Tribunalul consideră că [Echoes Ecology] a avut în mod clar scopul legitim de a încerca să evite provocarea unui stres suplimentar [doamnei Caughman], invitând-o la un eveniment la care părea că nu dorește să participe și nu ar fi fost aptă să o facă”. Chiar dacă firma a înțeles greșit ce voia ea, instanța a mers pe ideea că angajatorul a acționat dintr-o „convingere sinceră”, bazată pe raportul medical și pe ce spusese femeia înainte.

Un caz care dă de gândit angajatorilor

Pe românește, instanța a zis așa: da, a fost discriminare, dar una cu un scop bun, proporțională și menită să o protejeze. Shelby Caughman a pierdut pe toată linia, inclusiv acuzațiile de hărțuire, victimizare sau concediere mascată.

Cazul ăsta creează un precedent ciudat în Marea Britanie. Unde e granița fină între a proteja un angajat și a-i lua dreptul de a decide pentru el? E o întrebare care va stârni cu siguranță discuții aprinse de acum încolo.