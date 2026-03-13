Vineri, Tiffany & Co. a făcut un anunț de proporții. Actrița Natalie Portman este cea mai nouă ambasadoare globală a celebrei case de bijuterii. O mișcare ce marchează un nou capitol pentru brandul de lux american, deținut acum de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

O legătură veche de zeci de ani

Pentru Portman, relația cu Tiffany & Co. nu este deloc nouă, ci una cu rădăcini adânci în amintirile personale. Actrița și-a amintit cu drag de primele contacte cu brandul. „Cred că erau singurele bijuterii cu care am avut o legătură în adolescență, după ce am văzut, fireste, «Breakfast at Tiffany’s», dar și la vârsta bat mitzvah, când întotdeauna ofereai colierul Tiffany Heart ca un cadou clasic. Eram foarte conștientă de brand și l-am iubit încă de mică”, a povestit Portman.

De-a lungul anilor, colaborarea a continuat pe covorul roșu. Un moment memorabil a fost în 2011, la gala Premiilor Oscar, unde a câștigat trofeul pentru Cea mai bună actriță cu rolul din „Black Swan”. „Apoi, am avut norocul să port cercei Tiffany & Co. la Oscaruri. Erau cerceii cu ciucuri din rubelit de la Paloma Picasso și cerceii în formă de flacără de la Jean Schlumberger, pe care i-am folosit în păr, ceea ce a fost cu adevărat fabulos”, a adăugat ea. Recent, la Festivalul de Film de la Cannes din luna mai, actrița a purtat din nou creații ale casei, inclusiv un colier Wave cu diamante. „M-am simțit cu adevărat norocoasă să pot colabora cu ei de-a lungul vieții mele”, a concluzionat actrița.

Femeia modernă Tiffany

Alegerea actriței nu este întâmplătoare. Președintele și CEO-ul Tiffany & Co., Anthony Ledru, a explicat că Portman întruchipează perfect valorile companiei. „Sofisticarea, autenticitatea și inteligența lui Natalie rezonează profund cu valorile Tiffany & Co.”, a declarat Ledru. Acesta a subliniat că eleganța și curajul ei o definesc drept femeia modernă Tiffany.

Prin acest rol, Natalie Portman se alătură unui grup select de ambasadori, printre care se numără Anya Taylor-Joy, Greta Lee, Mikey Madison, Chase Sui Wonders și Rosé. „Suntem onorați să-i urăm bun venit în familia Tiffany & Co. în timp ce continuăm să modelăm viitorul luxului prin povești puternice”, a mai spus președintele companiei. Misiunea ei va fi să exploreze narațiuni bazate pe autenticitate, conexiune și bucurie, elemente definitorii pentru brand încă din 1837.

O campanie despre forță și eleganță

Numirea sa vine la pachet cu o nouă campanie de imagine, fotografiată de Gordon von Steiner în locația emblematică a brandului de pe Fifth Avenue, The Landmark. În imagini, Portman poartă piese din colecțiile iconice HardWear by Tiffany, Sixteen Stone by Tiffany și Knot by Tiffany. Actrița s-a declarat fascinată în special de una dintre ele.

„Colecția HardWear este atât de extraordinară. Se simte cu adevărat newyorkeză și foarte inspirată de arhitectura și orizontul Manhattanului, prin modul în care toate piesele se potrivesc. Și chiar pare că poate fi purtată de dimineața până seara – ai putea să o porți la serviciu, dar și pe covorul roșu. Este atât de elegantă, dar în același timp discretă în acest sens”, a spus ea. Dincolo de evenimentele speciale, Portman abia așteaptă să integreze bijuteriile în ținutele de zi cu zi. „Este un mod atât de distractiv de a fi extrem de elegantă și luxoasă – poți purta un pulover negru și blugi, adaugi niște cercei cu diamante și ți-ai ridicat nivelul jocului. Este un mare noroc să fii asociat cu acest brand iconic.”

Un film special pentru Oscaruri

Pe lângă campania tipărită, colaborarea include și un spot video ce va debuta duminică, în timpul transmisiunii live a galei Oscarurilor. Filmul, regizat de Mona Fastvold și Brady Corbet de la Magna Studios și filmat de renumitul director de imagine Hoyte van Hoytema, explorează cinci fațete diferite ale iubirii. Portman a fost impresionată de viziunea artistică a echipei.

„Am apreciat foarte mult că [Tiffany & Co.] au dorit, în primul rând, artiști incredibili precum Mona [Fastvold] și Brady [Corbet] să îl regizeze, și Hoyte van Hoytema să îl filmeze”, a mărturisit actrița. Povestea spotului rezonează puternic cu ea. „A fost o colaborare cu cei mai mari artiști, dar și o ocazie de a spune o poveste despre numeroasele roluri pe care o femeie le joacă în viața ei, de la munca sa la iubirea de sine și la relația cu copiii ei. Este rar să poți portretiza asta, mai ales în legătură cu bijuteriile. Simt că explorează diferitele tipuri de iubire”, a explicat ea, adăugând că acestea includ „dragoste și pasiune pentru ceea ce faci profesional; dragoste și pasiune pentru familia ta; dragoste și pasiune pentru tine și pentru propria ta bunăstare.”

În final, mesajul pe care speră să-l transmită este unul de putere și optimism. „Vreau să fie o celebrare a rezilienței, forței și bucuriei femeilor. Bucuria de a-ți descoperi propria călătorie particulară și această moștenire generațională pe care o lași prin ceea ce faci cu viața ta, dar și frumusețea pe care o aduci în viața ta”, a încheiat Portman.