NASA arată sfârșitul Pământului – Soarele ne va înghiți în 5 miliarde de ani

Imaginile NASA sunt clare. Peste 5 miliarde de ani, Soarele nu va mai da viață. Va deveni călăul Pământului. Ceea ce a surprins telescopul James Webb este o avanpremieră a acestui cataclism cosmic, o scenă tulburătoare, desprinsă parcă dintr-un film.

Informația, preluată de Mediafax de la 20minutos, se bazează pe analiza Nebuloasei Hélice. Acolo se văd rămășițele unei stele aproape identice cu Soarele nostru. Deși se află la 650 de ani-lumină distanță, imaginile acelea sunt o fereastră directă către viitorul violent al sistemului nostru solar. Un viitor îndepărtat. Dar inevitabil.

Ce se întâmplă, de fapt, cu o stea când moare?

Miliarde de ani, stele ca Soarele trăiesc într-un echilibru fragil. Forța gravitațională vrea să le strivească. Energia fuziunii nucleare din miez o împinge înapoi. Un dans perfect. Hidrogenul devine heliu. Astronomii numesc asta „secvența principală”, o fază de calm ce pare eternă pentru noi. Dar hidrogenul nu e infinit. Când combustibilul se termină, echilibrul se rupe și totul se prăbușește.

De la stea la gigantă roșie: Expansiunea fatală

Și atunci începe colapsul. Fără hidrogen, straturile exterioare ale stelei cedează sub propria greutate și se prăbușesc spre interior, generând o presiune și o căldură de neînchipuit. Căldura devine atât de mare încât aprinde fuziunea heliului, creând elemente mai grele și eliberând o energie gigantică. Explozia care urmează aruncă în spațiu straturile exterioare cu o forță brutală, transformând steaua într-o gigantă roșie, de 100 până la 1.000 de ori mai mare. Ironia sorții… ce a dat viață, acum distruge tot.

Soarta Pământului: Înghițit sau sfâșiat bucăți?

Pentru Pământ, nu există scăpare. Finalul e cert. Când Soarele va deveni o gigantă roșie, planeta noastră are două destine posibile, ambele la fel de negre. Ori va fi vaporizată de căldura infernală și „înghițită” de straturile solare, ori va fi pur și simplu sfâșiată de forțele gravitaționale uriașe, chiar înainte de contact. Supraviețuire? Nicio șansă. Acest proces va începe, spun oamenii de știință, în circa 5.000 de milioane de ani. Un timp greu de imaginat, dar o certitudine a fizicii.

O nouă speranță din cenușa cosmică? Ce ne arată James Webb

Aici intervine James Webb. Telescopul a furnizat imagini care sunt, în cuvintele NASA, o „privire de aproape asupra posibilei destinații finale a propriului nostru Soare și a sistemului planetar”. Vedem în detaliu Nebuloasa Hélice, adică norul de gaz și praf lăsat în urmă de o stea care a murit. În mijlocul lui, o pitică albă. Nu o putem vedea direct, dar această stea mică, fierbinte și densă (cam cât Pământul) iluminează tot gazul din jur cu radiația ei, sculptând forme incredibile. Și totuși, apare o rază de speranță. Savanții sunt de părere că praful acesta cosmic aruncat în spațiu ar putea conține „materiile prime pentru noi lumi capabile să găzduiască viață complexă”.

Deci, un sfârșit. Dar, poate, și un nou început.