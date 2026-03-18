Actrița Myha’la a atras toate privirile în Austin, la proiecția celui mai nou proiect al său, „They Will Kill You”, în cadrul festivalului SXSW. Proaspăt sosită de la petrecerea Vanity Fair de după Oscaruri, vedeta a purtat o pereche de pantofi Valentino care costă nu mai puțin de 1.100 de dolari, mizând pe trendul încălțămintei transparente.

Pantofii de 1.100 de dolari

Myha’la a ales un model open-toe Révélé din piele întoarsă neagră, al cărui preț de retail este de 1.100 de dolari. Pantoful are un toc de 105 mm. Iar silueta sa este una ascuțită, cu un decupaj adânc și curbat care alungește piciorul. Elementul modern este dat de o baretă transparentă, aproape invizibilă, plasată peste degete, în timp ce logo-ul Valentino din alamă cu efect antichizat este aplicat pe spatele pantofului. Pe lângă negru, modelul mai este disponibil și în nuanțe de rugină și acvamarin.

Ținuta completă Valentino

Pentru a completa look-ul, actrița din „Industry” a asortat pantofii cu o ținută maximalistă din colecția de primăvară 2026 a casei Valentino. Piesa, creată de Alessandro Michele, este de fapt un sacou structurat de culoare mov deschis (prezentat pe podium ca rochie), cu un design în dungi fine și un guler spectaculos, decorat cu pene. V-ați întreba dacă a purtat bijuterii? Ei bine, nu. Myha’la a renunțat la bijuterii, dar a adăugat o pereche de ochelari de soare tip mască pentru fotografiile din exterior. Coafura a fost un coc înalt, iar machiajul a inclus un fard de pleoape lila, asortat cu sacoul.

Un trend tot mai popular

Dar Myha’la nu este singura vedetă care a adoptat acest look. Trendul pantofilor transparenți a prins viteză în lumea modei. Karol G, de exemplu, a mizat pe acest stil la premiile Grammy de luna trecută, purtând o pereche de saboți din PVC translucid de la Gianvito Rossi. În ianuarie, Amal Clooney și-a făcut apariția la petrecerea de după Globurile de Aur organizată de Netflix încălțată cu pantofi cu vârf ascuțit și capută transparentă, tot de la Gianvito Rossi.

Pe bune, trendul ăsta nu dă semne de oboseală.

Ba chiar veteranul industriei modei, Anthony Vaccarello, tocmai a validat din nou acest look, prezentând pe podiumul Saint Laurent pentru toamna 2026 o pereche de pantofi transparenți cu vârf ascuțit.