Sala de bal a Fairmont Century Plaza a fost arhiplină joi după-amiază, când cele mai strălucitoare vedete din industrie s-au adunat pentru gala anuală Essence Black Women in Hollywood. Evenimentul celebrează femeile care modelează filmul, televiziunea și cultura, iar atmosfera a fost electrică încă de la început. Zendaya a întors toate privirile într-o rochie vintage Eugene Alexander, purtată memorabil de Sarah Jessica Parker în filmul Sex and the City din 2008 și, inițial, de Whitney Houston într-o ședință foto din 1987.

Omagii și discursuri emoționante

Unul dintre cele mai puternice momente ale serii a fost discursul lui Kerry Washington, onorată de colegul ei din UnPrisoned, Delroy Lindo. Washington, care a mai fost premiată la această gală în 2012 (chiar în anul lansării serialului Scandal), a recunoscut că avea o cu totul altă stare de spirit la prima sa participare. „Am fost emoționată să urc aici, pentru că am crezut că este vorba despre mine”, a mărturisit actrița. „Am simțit un stres și o presiune ieșite din comun. M-am gândit: «Trebuie să fac asta bine, ca să nu mai treacă alți 40 de ani până când una dintre noi mai primește o șansă».”

Numai că, a continuat ea, și-a dat seama că energia din sală nu era una competitivă, ci de susținere. „Știam că multe dintre noi și-au dorit să joace acel rol. Dar când am urcat aici, în aer nu plutea niciun spirit de competiție. Era iubire. Era generozitate. Nu așteptați să eșuez. Nu vă rugați să eșuez. Și simțind asta, ceva s-a eliberat în mine.”

Recomandari Zendaya a purtat pantofi de 845 de dolari la gala Essence Awards din Hollywood

Mai târziu, Jurnee Smollett i-a adus un omagiu nașei sale, LaTanya Richardson Jackson, care a vorbit despre responsabilitatea pe care femeile de culoare continuă să o poarte. „Femeile de culoare au fost întotdeauna puterea și numitorul comun care au ținut cultura noastră unită. Și nu putem scăpa mingea din mână acum. Trebuie să ne trezim și să rămânem treze, dar asta înseamnă multă muncă.”

Momente surpriză și apariții de neuitat

Gazda evenimentului, Marsai Martin, a întreținut atmosfera alături de colegul ei din Black-ish, Deon Cole, iar energia a explodat când Tyrese a urcat pe scenă pentru un concert surpriză care a ridicat rapid publicul în picioare. Pe lângă vedetele consacrate, gala a celebrat și tinerele talente. Teyana Taylor a onorat-o pe Chase Infiniti, partenera sa din filmul One Battle After Another, care a vorbit emoționant despre mentoratul primit.

„Mă simt atât de onorată să fiu premiată astăzi”, a spus Infiniti. „Văd atât de mulți oameni cu care am creat relații incredibile și oameni pe care îi admir, așa că sunt foarte entuziasmată să fiu aici.”

Recomandari Moda secolului 18 a prins viață la balul The Frick cu invitați de top

Până la urmă, despre asta e vorba la astfel de evenimente, nu-i așa? Despre conexiuni între generații și despre inspirație.

Puterea din spatele camerelor și din politică

Dar gala nu a fost doar despre actrițe. Unul dintre cele mai aplaudate momente a fost când Michael B. Jordan și Ryan Coogler au prezentat premiul Luminary Spotlight lui Zinzi Coogler și femeilor din spatele proiectului Sinners. Autumn Durald Arkapaw, Hannah Beachler, Jayme Lawson, Ruth E. Carter, Shunika Terry-Jennings și Wunmi Mosaku au urcat pe scenă în aplauzele furtunoase ale sălii.

O dovadă clară a intersecției dintre cultură și politică.

Recomandari Cancerul colorectal va deveni ucigașul nr. 1 la tineri până în 2030

Iar prezența unor figuri politice importante a subliniat impactul larg al evenimentului dincolo de Hollywood. Membra Congresului, Jasmine Crockett, a primit ovații în picioare imediat ce camerele au surprins-o la începutul ceremoniei. si, au fost prezente Maxine Waters, membră a Congresului, și Karen Bass, primarul orașului Los Angeles.

Mýa, anunț surpriză după 25 de ani de la Lady Marmalade

Spre finalul galei, cântăreața Mýa a oferit o performanță care a electrizat din nou sala. Și nu s-a oprit aici. Artista a dezvăluit că fanii nu vor mai avea mult de așteptat pentru muzică nouă. Următorul ei album, foarte anticipat, va fi lansat în câteva săptămâni. Ba chiar a anunțat că va pleca într-un turneu alături de The Pussycat Dolls și Lil’ Kim.

Anunțul a venit cu o doză suplimentară de nostalgie, deoarece anul acesta se împlinesc 25 de ani de la lansarea hitului definitoriu pentru era Y2K, „Lady Marmalade”.

Pentru cei care au ratat celebrarea, pre-show-ul și decernarea premiilor vor avea premiera în emisiuni speciale pe canalul de YouTube al Essence sâmbătă, 14 martie, oferind o privire mai atentă asupra sosirilor pe covorul roșu, discursurilor și momentelor muzicale.