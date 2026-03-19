Un altfel de Moss acaparează podiumurile de modă, și nu e vorba de vreo celebritate. Vorbim despre mușchiul verde și pufos pe care îl găsești de obicei pe jos, în pădure. Prezentările Miu Miu, Hermès și Louis Vuitton de la Paris au avut scenografii care au încorporat mușchi sau iarbă, transformând spectacolele într-o experiență complet neașteptată.

Un trend verde pe podium

La Săptămâna Modei de la Londra, show-ul The Vxlley pentru toamna 2026, creat de Daniel del Valle – care este florar în viața de zi cu zi – a prezentat un top stil armură împodobit cu plante, ca un terariu purtabil. Unele dintre plante erau reale, altele artificiale. În schimb, „neo-peisajul” de la Vuitton a fost conceput de scenograful Jeremy Hindle (cunoscut pentru serialul „Severance”), ceea ce i-a conferit o calitate stranie. Poate e un semn, cum s-a glumit online, că simțim o nevoie colectivă de a „pune mâna pe iarbă”, adică de a ne deconecta și a petrece timp afară.

Dar, hai să fim serioși, nu e prima oară când designerii aduc natura în show-urile lor. Chanel, în primăvara lui 2010, și-a așezat modelele să meargă pe iarbă și fân într-un hambar. Pentru show-ul din primăvara lui 2015, Dries Van Noten a folosit un covor creat de artista argentiniană Alexandra Kehayoglou, special făcut să arate ca o podea de pădure acoperită de mușchi. Dior a construit un labirint elaborat de grădină pentru prezentarea sa couture din primăvara lui 2017, iar Collina Strada și-a ținut show-ul pentru primăvara lui 2022 la Brooklyn Grange, o fermă de pe acoperiș.

Dincolo de modă, în case și grădini

Numai că designerii de modă nu sunt singurii cu gândul la mușchi în ultima vreme. În ultimii ani, mușchiul pare să fie un trend în creștere și în designul floral, de interior și peisagistic. Dacă odată era văzut ca o pacoste în curte, acum este inclus intenționat în grădini, integrat în decorul interior prin covoare de mușchi (atât din plante reale, cât și textile) sau în forme de artă precum Kokedama (bile de mușchi japoneze).

„Mușchiul are cu siguranță un moment de glorie”, spune designerul floral Brittany Asch, fondatoarea Brrch, care a lucrat pentru Adele, show-ul Savage x Fenty al Rihannei din 2018, Mansur Gavriel, Glossier, Sandy Liang sau Gucci.

„Am lucrat mult cu mușchi de-a lungul anilor, mai mult în scenografie decât în aranjamente individuale; construind un peisaj de pădure, un munte încapsulat sau o amintire a ambelor. L-am folosit și în locul unei fețe de masă”, explică Asch. „Lucrez cu mușchi pentru a crea o ancorare și o rechemare la pământ. Este un ecou primordial. Grădina visurilor mele este una plină de mușchi și simt o pace imediată când îl privesc, sunt înconjurată de el sau îl ating.”

Protagonistul tăcut al grădinilor

Arhitecta peisagistă Marissa Angell întărește ideea că mușchiul este o prezență discretă, dar puternică, oriunde s-ar afla. Și se află peste tot în lume, cu peste 12.000 de specii cunoscute. Pentru Angell, planta aduce aminte de grădinile japoneze, despre care spune că fac din mușchi un „protagonist”.

„Mușchiul este o plantă care are nevoie de foarte mult timp pentru a se maturiza și a se răspândi”, spune Angell. „Așa că folosirea acestei plante ne încurajează să reflectăm la tot felul de dileme existențiale pe care le avem ca oameni.” Angell adaugă că inspirația lumii modei din natură nu este ceva nou, dar interesul pentru plante, inclusiv pentru mușchi, pare să fie în creștere. „Resursele noastre naturale sunt în pericol și cred că oamenii se apleacă asupra acestei idei de biofilie, care este o pornire înnăscută către natură.”

O idee simplă, dar puternică.

Păduri în miniatură

Atât Angell, cât și Asch menționează cartea lui Robin Wall Kimmerer, „Gathering Moss: A Natural and Cultural History of Mosses” (o influență majoră pentru ambele specialiste), ca fiind esențială pentru modul în care gândesc despre mușchi. Angell subliniază descrierea lui Kimmerer a mușchiului drept „păduri în miniatură” și leagă această idee de modă: „O mare parte din modă înseamnă a oferi un microcosmos al unei atitudini sau al unui sentiment și a-l consolida în doar câteva ținute”.

Mușchiul a fost de mult timp un material de interes și pentru artiști, cum ar fi „Moss wall (1994)” al lui Olafur Eliasson la Tate Modern, covoarele de mușchi ale lui Meg Webster sau mușchiul sculptural al lui Lily Kwong din Grand Central. Are o calitate textilă atrăgătoare, spune ea. Și, pe bune, e pur și simplu cool. Mușchiul „adaugă acest strat de mister” și „oferă această patină a timpului, acolo unde nu există una”.

V-ați gândit vreodată la soarta mușchiului de pe podium după ce se termină săptămâna modei? Iar ironia, spune Angell, este că mușchiul nu tolerează prea mult trafic pietonal. Ea își exprimă speranța că acesta a fost recoltat în mod sustenabil și nu a fost lăsat să moară după evenimente.

Așadar, putem spune cu încredere că mușchiul este la modă? Brittany Asch are ultimul cuvânt: „Mușchiul va avea întotdeauna un moment de glorie. Fie că asta include sau nu intervenția noastră umană.”