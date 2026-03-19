Numărul mușcăturilor de câini raportate în San Francisco a crescut alarmant, dar un cartier anume, Tenderloin, se confruntă cu o adevărată explozie. Cifrele oficiale arată o majorare de 400% în doar patru ani, între 2019 și 2023, o situație care a pus pe jar autoritățile și spitalele locale.

O creștere de 400% în cartierul Tenderloin

În timp ce la nivelul întregului oraș s-a înregistrat o creștere de 36% a incidentelor, de la 655 la 889 de cazuri în perioada 2019-2023, în Tenderloin lucrurile stau complet diferit. Aici, numărul de mușcături raportate a sărit de la doar 15 în 2019 la 75 în 2023. Cum vine asta în procente? O creștere șocantă de 400%.

Practic, cartierul a ajuns să reprezinte 8,4% din totalul mușcăturilor din oraș, față de doar 2,3% în urmă cu patru ani, conform datelor de la Departamentul de Sănătate Publică din San Francisco.

Cifrele vorbesc de la sine.

Medicii confirmă: Mușcăturile sunt zilnice

Medicii de la Spitalul General din San Francisco resimt din plin acest fenomen. Dr. Philip Gerbassy, medic la urgențe, descrie o realitate sumbră. „Vedem o mulțime de mușcături de câini. Este un lucru foarte comun. Este zilnic.”

Și nu sunt doar simple incidente. E drept că multe cazuri au un fundal social complex. „De multe ori, este vorba de populația fără adăpost, iar ei au câini pentru protecție, și nu sunt întotdeauna cei mai prietenoși câini”, explică Dr. Gerbassy.

Care sunt cauzele?

Virginia Donohue, de la Serviciul de Control și Îngrijire a Animalelor din San Francisco, nu este surprinsă de statistici, dar recunoaște gravitatea situației. „Nu pot spune că sunt surprinsă, dar sunt cu siguranță îngrijorată”, a declarat ea. Dar v-ați gândit vreodată care sunt motivele din spatele acestei agresivități crescute?

Donohue subliniază că adăposturile primesc tot mai multe animale cu probleme de comportament. „Am văzut o creștere semnificativă a numărului de animale care vin cu provocări comportamentale, inclusiv agresivitate.”

Explicația este complexă (și tristă, am adăuga noi) și ține de mai mulți factori interconectați:

„Poate fi o combinație de lucruri.”

„Poate fi o lipsă de socializare, poate fi o lipsă de dresaj, poate fi o lipsă de îngrijire veterinară.”

„Poate fi și faptul că oamenii care au câinii sunt sub mult stres.”

Rasa Pit Bull, în centrul atenției

Iar când vine vorba de rasele implicate, un nume apare frecvent în discuții și în rapoartele adăposturilor. „Vedem o mulțime de câini de tip pit bull. Acesta este cel mai comun tip de câine pe care îl vedem în adăpost”, confirmă Virginia Donohue.

Numai că popularitatea rasei în rândul anumitor proprietari vine la pachet cu riscuri considerabile, având în vedere forța acestor animale. Donohue încheie cu un avertisment direct: „Sunt câini mari și puternici. Așa că, atunci când mușcă, pot face multe daune.”