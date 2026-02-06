Mucegaiul îți fură 5% din plămâni. Unde se ascunde de fapt

Un dușman tăcut îți macină plămânii. Chiar la tine în casă. Nu e nicio glumă. Un studiu masiv, întins pe 30 de ani, a scos la iveală un adevăr șocant: dacă ai fost expus la mucegai în adolescență, funcția ta pulmonară scade cu 5%.

Studiul face parte din proiectul „Copiii anilor ’90”. A urmărit oamenii până au devenit adulți. Datele, publicate de Daily Mail și preluate de Mediafax, sunt de-a dreptul crunte. Tinerii care au stat în mucegai la 15 ani aveau, un deceniu mai târziu, o capacitate pulmonară deja redusă. Plămânii lor, pur și simplu, îmbătrâniseră forțat. Totul din cauza unui inamic pe care mulți îl ignoră.

Monstrul invizibil din pereți: Cum atacă fără să-l vezi

Cum e posibil? Simplu. Mucegaiul e o ciupercă microscopică, dar teribil de eficientă. Găsește un loc umed și cald și în 24-48 de ore începe să crească. Marea problemă e că tu nu-l vezi. Pot trece săptămâni, poate chiar luni, până să apară petele alea urâte, verzui-negre, sau mirosul de stătut. Dar răul e deja făcut.

Ciuperca asta aruncă în aer mii de spori, niște particule toxice pe care nu le vezi cu ochiul liber, dar care plutesc peste tot și pe care le inhalezi fără să știi. Odată ajunși în plămâni, pornesc un atac în toată regula. Rezultatul? Infecții ca aspergiloza, crize de astm și alergii de coșmar.

Harta pericolelor: De la mașina de spălat vase la mansardă

Te crezi ferit? Mai gândește-te. Mucegaiul adoră umezeala și bezna, iar casele noastre sunt raiul lui. Și, culmea, electrocasnicele sunt adesea vinovate. Mașina de spălat vase, frigiderul, mai ales la garnituri, ba chiar și cuptorul cu microunde. Toate pot deveni focare. Apa și condensul sunt de vină.

Evident, zonele clasice rămân o problemă. Băile, în special lângă chiuvetă și duș, sunt mediul perfect pentru el. Pericolul se ascunde însă și unde nu te aștepți: mansarde prost aerisite, subsoluri, spațiul de sub parchet sau orice perete unde picură puțină apă pot găzdui colonii întregi, iar de la o singură pată de umezeală, sporii se pot împrăștia în toată casa.

Tuse, șuierat și lipsă de aer. Semnalele de alarmă pe care le ignori

Corpul tău urlă după ajutor. Iar tu îl ignori. Consecințele pot fi grave. O tuse seacă, fără motiv, care nu mai trece. O respirație care șuieră (wheezing). Senzația că nu ai aer. Agravarea bruscă a astmului. Toate sunt semnale de alarmă.

Pentru 5-10% dintre oameni, lucrurile stau și mai rău, sporii de mucegai putând provoca reacții alergice puternice: nas înfundat, gât iritat, tuse continuă și ochi roșii. Uneori, apar și iritații pe piele. Iar asta nu e tot. Anumite tipuri de mucegai sunt de-a dreptul toxice, iar cercetătorii au documentat cazuri în care au dus la leziuni ale organelor interne.

„Orice mucegai pe care îl puteți mirosi este grav”. Sfaturile expertului

„Orice mucegai pe care îl puteți mirosi este grav”, avertizează Dr. Raquel Granell, cea care a condus studiul. Mesajul e simplu și direct: nu ignora mirosul de umezeală. Niciodată. Cea mai bună luptă este prevenția.

Cheia e ventilația. Specialistul recomandă să deschizi larg ferestrele, mai ales în bucătărie și baie, unde se adună cea mai multă umezeală. Alt sfat de bază: nu usca rufele în casă. Dacă n-ai încotro, lasă spațiu între ele și pune-le într-un loc cald și aerisit. Un dezumidificator poate face minuni în camerele cu probleme. Până la urmă, prevenția rămâne cea mai bună armă.