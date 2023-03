O artista celebra de la noi, marturisiri terifiante despre problemele cu alcoolul: ”Nu mai raspundeam la telefon, ma inchideam in casa!”

O artista celebra de la noi este Carmen Radulescu, pe care o puteti vedea la ”Te cunosc de undeva!”. Straluceste atunci cand este pe scena, insa viata ei nu a fost deloc usoara, intrucat s-a luptat cu depresia si a avut chiar probleme cu alcoolul.

In anul 1988, Carmen Radulescu s-a casatorit cu Sorin Oprea, fiul dirijorului Paraschiv Oprea. In 1989, cantareata l-a adus pe lume pe fiul ei, Sorin. Viata a avut, insa, alte planuri, iar in perioada urmatoare a trecut printr-un divort urat, in urma careia si-a pierdut copilul, care a ramas in grija tatalui.

„La divort m-au intrebat in instanta cu ce cresc copilul, am vrut cand eram casatorita sa ma angajez, dar nu m-a lasat. La divort m-au intrebat cu ce il intretin, automat copilul s-a dus la tata. Am trecut si peste asta, am suferit ca orice mama. La un moment da nici nu voiau sa ma lase sa ma apropii. Asta se intampla acum 19 ani”, a declarat Carmen Radulescu in cadrul emisiunii Agentia VIP, de la postul de televiziune Antena Stars.

Mai mult de atat, ea s-a refugiat in alcool: „Ai tendinta de a pica in altele si in altele, ma rog, in depresie, sa iti ineci amarul in bautura sau in altceva care iti face tie rau”. „In primul rand, nu mai raspundeam la telefon, ma inchideam in casa, sa nu mai aud pe nimeni, plangeam non-stop. Uneori mai luam si cate un pahar, doua, trei.. Pana la un moment dat.

Buna mea prietena, Elena, avea si ea cheie de la mine si a intrat odata in casa si a spus: „Eu cred ca, de unul singur, sa razbati si sa treci peste suferinte, nu poti”. A dus munca de lamurire cu mine, dar a avut o rabdare fantastica. Atunci s-a mutat la mine si a zis: „Ai senzatia ca daca bei un pahar, doua, trei, uiti. Dar nu e asa. Te trezesti si o iei de la inceput si asta nu e bine deloc”, a povestit Carmen Radulescu, in cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu”.