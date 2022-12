Florica Boboi este castigatoarea Chefi la Cutite, sezonul 10. Prima reactie dupa ce a primit premiul de 30.000 de euro

Surpriza totala la Chefi la Cutite! Florica Boboi, concurenta din echipa lui Sorin Bontea, este castigatoarea marelui premiu din sezonul 10 al emisiunii.

„Doamne, nu mai pot. E visul meu. Îmi bate inima de mor! Doamne, am câștigat. Doamne, fac infarct! Vai de capul meu, parcă trăiesc un vis (…) Deci nu pot să cred, nu am câștigat în viața mea nimic. Premiul nu e doar al meu, am câștigat toți. Datorită lor sunt câștigătoare!”, a spus Florica Boboi.

