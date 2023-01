Drama nestiuta din viata Monicai Pop! Ce sacrificii a facut pentru a-si tine fiica in scoala: ”Nu a fost usor!”

Monica Pop, celebrul medic oftalmolog din Romania, a dus o lupta crunta cu cancerul, iar de curand a vorbit despre sacrificiile pe care le-a facut de-a lungul timpului pentru a-si tine fiica in scoala.

In cadrul unui interviu, celebrul medic a facut dezvaluiri despre experientele sale profesionale care au marcat-o, dar si despre relatia pe care o are cu sotul si cu fiica ei.

”Noi nu am avut relatii de genul asta, sa ne impunem unul altuia ceva. El stia foarte bine ca eu lipsesc mult de acasa. A fost o perioada in care fiica mea era la o scoala privata si stim prea bine ca nu-i usor, salariile medicilor sunt foarte mici. Si faceam si cate zece garzi pe luna pentru a putea s-o tinem la scoala. Dar mie imi si placea, am fost si sunt indragostita de partea de urgenta a meseriei asteia”, a marutirisit Monica Pop.

De-a lungul timpului, Monica Pop nu a ezitat sa vorbeasca despre cum a inceput calvarul ei cu cancerul: „Nu au fost semne evidente. Aveam asa la doua-trei luni niste dureri. Nu m-am dus la ecografie, desi am fost sfatuita sa fac asta. La mine am gresit diagnosticul, la altii nu il gresesc! Am facut o peritonita, dar nici atunci nu s-a descoperit. Dupa o luna de la operatie s-a vazut o stenoza. Am fost supusa unei irigoscopii, si la aceasta investigatie, am vazut reactia medicului radiolog.

Atunci am stiut ca ce era acolo, era malign, erau 10 centrimetri de stenoza. Postoperator nu am avut nimic, desi boala era acolo. Din pacate dupa aproape trei ani am facut o recidiva, ceea ce este extrem de grav. Aveam recidiva si ma simteam foarte bine. Am facut un PET-CT (n.r. investigatie prin care este scanat tot corpul) si acolo s-a vazut”, marturisea ea in urma cu mai bine de un an de zile.