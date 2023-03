Andreea Balan, prima reactie dupa finala America Express. Ce mesaj le-a transmis lui Nelu Cortea si Catalin Bordea: „Putini vad…”

Andreea Balan si Andreea Antonescu au pierdut la mustata, asa cum se zice in popor, marea finala America Express 2022. Cu toate acestea, in emisiune nu au parut sa fie foarte suparate pe Nelu Cortea si Catalin Bordea.

Desi au fost in mod evident triste pentru ca nu au plecat acasa cu marele premiu in valoare de 30.000 de euro, cele doua artiste au dat dovada de fair play in seara finalei si i-au felicitat pe rivalii lor.

Andreea Balan, prima reactie dupa finala America Express

Cantareata a tinut sa transmita public un mesaj important. Intr-o postare de pe conturile ei sociale, a dezvaluit cateva detalii inedite, la scurt timp dupa difuzarea finalei pe Antena 1.

„Felicitari @bordeacatalin & @nelucortea. Cei mai buni au castigat si cele mai ambitioase perechi au fost in finala. Ne bucuram pentru locul 2 si ca noi doua la 49 de kg am luptat cot la cot cu niste barbati puternici. A fost o experienta unica pe care nu o voi uita niciodata!

Sunt mandra mine ca nimic nu m-a doborat in aceasta viata, ca sunt ambitioasa si de fier atunci cand trebuie sa muncesc si sa obtin telul sau un loc pe podium, dar totodata aceasta forta a mea, vine dintr-o sensibilitate profunda si aparte pe care putini o vad. Asa sunt eu si asa am reusit in viata. Multumesc pentru lectii.”, este mesajul postat de Andreea Balan pe retelele de socializare.

Si Andreea Antonescu a postat un mesaj emotionant pe internet.

„Mă bucur că am ajuns la final, pe Drumul Aurului. Ne-am dorit mult asta și sper că ați văzut și voi. A fost greu, foarte greu, dar a fost clar experiența vieții mele! Ce am învățat de aici?

Să știu să fiu om, cel mai important sfat pe care mi l-a dat și tata când eram micuță, să fiu umilă, empatică, nu că n-aș fi fost și până acum, dar interacționând cu atât de mulți oameni în competiție, oameni simpli care aveau nimic, doar o credință mare în Dumnezeu și cu toate astea tot ne ofereau ce aveau ei mai bun și mai frumos, chiar și sufletele lor, m-am convins încă o dată că nimeni și nimic nu mă poate opri, singura limită fiind fetițele mele.

Vă mulțumesc enorm pentru toată susținerea, toate mesajele de încurajare pe care mi le-ați trimis, legate de competiție și nu numai. Înseamnă mult pentru mine!”, a scris Andreea Antonescu, pe contul ei de Instagram.

Cati bani a primit echipa castigatoare

Nelu Cortea si Catalin Bordea sunt marii castigatori ai sezonului 5 al emisiunii de la Antena 1. Ei au plecat acasa cu marele premiu in valoare de 30.000 de euro.

Au trecut prin cele mai mari provocari din viata lor, iar acum au reusit sa plece acasa si cu trofeul America Express. De parca nu era de ajuns ca au de rezolvat o serie de probe extrem de dificile, cei patru finalisti au izbucnit in lacrimi atunci cand li s-a permis sa comunice cu cei dragi.

