Andra, marturisiri neasteptate: ”Daca sufar dupa ceva, atunci…”

Andra este una dintre cele mai indragite artiste de la noi. Se bucura de o cariera de succes, de o familie frumoasa, iar in urma cu cativa ani aceasta a vorbit despre cele mai dificile momente din cariera.

Anul 2018 a reprezentat majoratul carierei pentru Andra, asa ca artista a vorbit despre cele mai dificile momente din cei 18 ani.

‘Vezi, daca sunt mai multe frumoase, cred ca le uiti pe cele grele. Au fost cu siguranta momente grele, dar astea sunt orele in care nu prea dormi, oboseala si faptul ca nu mai ai neaparat timp liber. In momentul in care am devenit mama, chiar ca s-a risipit timpul meu liber. Deci daca sufar dupa ceva este dupa timp liber, dar probabil in acest timp as face tot ceva legat de munca. As studia mai mult sau as merge la un film, cam asta ar fi relaxarea mea, dar prefer ca timpul liber pe care-l mai am sa il petrec cu copiii mei’, a marturisit Andra pentru VIVA!

Catalin Maruta (40 de ani) si Andra Maruta (32 de ani) si-au unit destinele in fata Lui Dumnezeu pe 23 august 2008, chiar de ziua solistei, la Targu-Jiu. La petrecere au participat aproape de 600 de invitati. Artista a devenit oficial sotia lui Catalin Maruta pe 10 august 2008.