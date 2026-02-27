Momentul viral de la Eurovision când prezentatoarea a greșit țara unui artist cunoscut

Prezentatoarea TV Lorraine Kelly a fost nevoită să-și întrerupă brusc emisiunea în direct, vineri, după ce a transmis o informație greșită telespectatorilor. Vedeta în vârstă de 66 de ani a anunțat că Boy George, celebrul artist al trupei Culture Club, ar putea reprezenta Italia la Eurovision.

În timpul segmentului de modă al emisiunii, prezentatoarea scoțiană a oprit discuția pentru a se corecta. Potrivit Dailymail, gafa a fost remediată rapid, în direct, după ce a primit o înștiințare în cască.

„Trebuie să spui corect aceste lucruri”

Punându-și un deget pe casca audio, Lorraine i s-a adresat stilistului Mark Heye, invitat în emisiune: „Mark, tocmai am primit o știre de ultimă oră. Boy George nu este Italia. Nu suntem nici noi, este San Marino”.

Ea a subliniat imediat importanța acurateței informațiilor. „Trebuie să spui corect aceste lucruri, este foarte important”, a adăugat prezentatoarea. Ulterior, a făcut o remarcă ironică la adresa performanțelor slabe ale Marii Britanii la concursul muzical: „Aproape că mă bucur că nu reprezintă Marea Britanie, pentru că oricum nu câștigăm niciodată”.

Lorraine Kelly a încheiat momentul rapid, revenind la subiectul emisiunii. „Știu și este totul foarte jenant, în fine, să ne întoarcem la asta”, a spus ea. Marea Britanie a câștigat ultima dată Eurovision în 1997, cu piesa „Love Shine a Light” a trupei Katrina and the Waves.

Boy George, speranța statului San Marino

Se pare că Boy George va interpreta la Eurovision piesa „Superstar” alături de Senhit, o artistă care a mai reprezentat San Marino la ediția din 2021. Atunci, ea s-a clasat pe locul 22.

Organizatorii speră ca notorietatea lui Boy George să ajute San Marino să obțină un rezultat mai bun în competiția care va avea loc în luna mai la Viena, în Austria. O sursă a declarat pentru Daily Star că echipa este extrem de mulțumită de această colaborare.

„Echipa din San Marino este încântată că a reușit să-l convingă pe Boy George să se înscrie. Este o adevărată lovitură”, a precizat sursa. „Să obții un nume atât de mare care să îi reprezinte ar fi un moment incredibil. Ar fi un moment atât de mare pentru San Marino.”

Emisiunea, anulată pentru o săptămână pe fondul unor restructurări

Gafa prezentatoarei vine în contextul în care s-a aflat recent că emisiunea sa va fi anulată pentru o săptămână în luna martie. Atât „Lorraine”, cât și „Loose Women” au fost scoase din grila de programe a postului ITV pentru a face loc festivalului de curse de cai de la Cheltenham, care începe pe 10 martie.

Modificările vor intra în vigoare de luni, 9 martie. Emisiunea „Good Morning Britain” va avea un program prelungit până la ora 10:00, urmată de „This Morning”, iar transmisiunea de la evenimentul hipic va începe la 12:30.

Aceste schimbări din grilă urmează unor reduceri de costuri la ITV, care au dus la concedierea a peste 200 de angajați. Deciziile au fost luate pe fondul scăderii audiențelor și al orientării publicului către serviciile de streaming online. Emisiunea „Lorraine” este difuzată în mod normal pe ITV în zilele lucrătoare, de la ora 9:30.