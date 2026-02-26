Modelul suedez a salvat Inter pe San Siro dupa infrangerea cu Bodo/Glimt

Inter a fost eliminată din Champions League, dar înfrângerea cu 1-2 în fața celor de la Bodo/Glimt nu a fost singurul subiect de discuție. Pe stadionul Meazza, atenția a fost captată de o prezență feminină surprinsă constant de camerele de filmat în timpul partidei de marți, 24 februarie.

Este vorba despre Ebba Moberg, un model de origine suedeză care locuiește în Milano. Potrivit Digisport, tânăra a fost surprinsă de mai multe ori pe parcursul transmisiei TV a duelului pierdut de echipa italiană.

Dezamăgire totală pentru Inter

Echipa milaneză spera la o revenire spectaculoasă după eșecul cu 1-3 suferit în meciul tur. Însă norvegienii de la Bodo/Glimt le-au dat peste cap toate calculele și s-au impus și în returul disputat pe un stadion arhiplin.

Scorul final a fost 1-2, iar la general Inter a fost eliminată din play-off-ul pentru optimile Champions League cu 2-5.

Cine este Ebba Moberg, tânăra care a „furat” toate privirile

În timpul meciului, camerele au rămas „blocate” pe Ebba Moberg. Modelul suedez a devenit recent cunoscut pentru campaniile sale alături de marile branduri ale lumii.

Pe rețelele sociale, unde este urmărită de peste 7 mii de persoane, tânăra a și postat imagini de la duelul de pe stadionul Meazza.